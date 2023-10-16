AlignProp: نماذج نشر الضبط الدقيق لتوليد الصور

أصبحت نماذج الانتشار الاحتمالية هي المعيار للنمذجة التوليدية في المجالات المستمرة، وخاصة في توليد النص إلى الصورة. ومن بين هذه النماذج، اكتسبت DALLE اهتمامًا كبيرًا لقدرتها على توليد الصور من خلال التدريب على مجموعات البيانات واسعة النطاق. ومع ذلك، فقد ثبت أن التحكم في سلوك هذه النماذج غير الخاضعة للرقابة في المهام النهائية يمثل مسعى صعبًا.

واستجابة لهذا التحدي، حاول الباحثون تحسين نماذج الانتشار باستخدام تقنيات التعلم المعزز. ومع ذلك، فإن هذا النهج معروف بتباينه الكبير في مقدرات التدرج. ولمعالجة هذه المشكلة، تقدم ورقة بحثية جديدة طريقة تسمى "AlignProp" تعمل على مواءمة نماذج الانتشار مع وظائف المكافأة النهائية من خلال الانتشار الخلفي من طرف إلى طرف لتدرج المكافأة أثناء عملية تقليل الضوضاء.

يقدم AlignProp أسلوبًا مبتكرًا يخفف من متطلبات الذاكرة العالية المرتبطة عادةً بالانتشار العكسي من خلال نماذج تحويل النص إلى الصورة الحديثة. ويحقق ذلك من خلال الضبط الدقيق لوحدات وزن المحول ذات الرتبة المنخفضة وتنفيذ نقاط فحص متدرجة.

تم تقييم أداء AlignProp من خلال أهداف مختلفة، بما في ذلك المحاذاة الدلالية لنص الصورة، والجماليات، وقابلية ضغط الصورة، وإمكانية التحكم في عدد الكائنات في الصور التي تم إنشاؤها. أظهرت النتائج أن AlignProp يتفوق على الأساليب البديلة من خلال تحقيق مكافآت أعلى في خطوات تدريب أقل. علاوة على ذلك، فإن بساطته المفاهيمية تجعله خيارًا مباشرًا لتحسين نماذج الانتشار بناءً على وظائف المكافأة القابلة للتمييز.

من خلال استخدام التدرجات التي تم الحصول عليها من وظيفة المكافأة، يعمل AlignProp على تحسين كفاءة أخذ العينات والفعالية الحسابية في نماذج النشر الدقيقة. تثبت التجارب باستمرار فعالية AlignProp في تحسين مجموعة واسعة من وظائف المكافأة، حتى بالنسبة للمهام التي يصعب تحديدها من خلال المطالبات فقط.

يتضمن الاتجاه البحثي المستقبلي لـ AlignProp توسيع هذه المبادئ لتشمل نماذج اللغة القائمة على الانتشار، بهدف تحسين توافقها مع التعليقات البشرية.

(المصدر: ورقة بحثية عن AlignProp لضبط نماذج الانتشار)