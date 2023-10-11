الرصد عن بعد لإنتاج القطن المستدام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أطلقت مبادرة القطن المصنوع في أفريقيا (CmiA) مؤخرًا مشروعًا بالتعاون مع Geocledian وAlliance Ginneries لرصد إنتاج القطن المستدام عن بعد من قبل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية والاستدامة لشركاء CmiA.

وتؤكد مؤسسة المعونة من خلال التجارة، التي تشرف على معيار CmiA، على أهمية تحصين المستقبل والاستفادة من الفرص التكنولوجية لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. ومن خلال الاستفادة من المراقبة عبر الأقمار الصناعية، تهدف CmiA إلى ضمان النجاح طويل المدى لإنتاج القطن المستدام.

تسمح المراقبة عن بعد من خلال تكنولوجيا الأقمار الصناعية لـ CmiA بالوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي حول الممارسات الزراعية والظروف البيئية، مما يمكنها من تقديم الدعم والمشورة المستهدفة لمزارعي القطن. ويشمل ذلك إرشادات بشأن الري ومكافحة الآفات وإدارة التربة. ومن خلال مراقبة هذه العوامل، تهدف CmiA إلى تحسين الممارسات الزراعية، وتقليل التأثير البيئي، وزيادة إنتاجية القطن.

يتيح التعاون مع شركة Geocledian، وهي شركة ألمانية متخصصة في الخدمات السحابية الجغرافية المكانية، دمج بيانات الأقمار الصناعية في نظام المراقبة عن بعد الخاص بـ CmiA. تضمن خبرة Geocledian في التحليل الجغرافي المكاني والخدمات السحابية المعالجة الدقيقة والفعالة لبيانات الأقمار الصناعية، مما يوفر في النهاية رؤى قيمة لصنع القرار.

وتلعب شركة Alliance Ginneries، وهي شركة لحلج القطن في تنزانيا، دورًا محوريًا في هذا المشروع من خلال تسهيل تنفيذ نظام المراقبة عن بعد. ويبرز تعاونهم مع CmiA وGeocledian أهمية الشراكات في تعزيز إنتاج القطن المستدام.

يعد استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للمراقبة عن بعد في الزراعة نهجًا مبتكرًا لديه القدرة على تحويل الممارسات الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة. ومن خلال الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية، يمكن لـ CmiA فهم التحديات التي يواجهها مزارعو القطن بشكل أفضل وتقديم الدعم المستهدف لتحسين سبل عيشهم وتعزيز التنمية المستدامة.

مصادر:

– المعونة من مؤسسة التجارة

- جيوكلديان

- محاليل التحالف