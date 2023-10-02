بحث جديد يؤكد أن الكويكب النفسي غني بالمعادن

أجرى علماء من مركز أبحاث أميس التابع لناسا في وادي السيليكون بكاليفورنيا بحثًا جديدًا يشير إلى أن كويكب Psyche غني بالفعل بالمعادن، مما يدعم الفرضيات السابقة. قام الفريق، بقيادة Anicia Arredondo وMaggie McAdam، بمراقبة Psyche باستخدام مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA) التابع لناسا في فبراير 2022.

SOFIA، وهي طائرة من طراز Boeing 747SP تم تعديلها لتحمل تلسكوبًا عاكسًا، سمحت للفريق بجمع البيانات من كل جزء من سطح Psyche. ولا يمكن الحصول على هذه المعلومات التي لا تقدر بثمن حول المواد التي يتكون منها سطح الكويكب باستخدام التلسكوبات الأرضية.

أحد الأسباب الرئيسية لاختيار Psyche للمراقبة الدقيقة بواسطة مركبة فضائية هو قدرتها على تقديم نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب. يعتقد العلماء أن الأرض والمريخ وعطارد لديهم أيضًا نوى معدنية، ولكنها تقع بعيدًا جدًا أسفل عباءات الكواكب وقشورها بحيث لا يمكن مراقبتها أو قياسها بشكل مباشر. إن تأكيد أن Psyche هي جوهر الكوكب من شأنه أن يسهم بشكل كبير في فهمنا لتكوين الأرض والأجرام السماوية الكبيرة الأخرى.

يعد حجم Psyche عاملاً حاسماً آخر في تعزيز فهمنا للكواكب الشبيهة بالأرض. إنه أكبر كويكب من النوع M (معدني) في نظامنا الشمسي ويبلغ طوله تقريبًا نفس المسافة بين مدينة نيويورك وبالتيمور بولاية ماريلاند. وهذا يعني أن Psyche من المرجح أن تظهر تمايزًا، حيث تنفصل المواد الموجودة داخل الكوكب عن بعضها البعض، حيث تغوص المواد الأثقل نحو الوسط وتشكل النوى.

صرح أريدوندو، باحث ما بعد الدكتوراه عندما تم جمع الملاحظات، أن كل دراسة جديدة عن Psyche تثير المزيد من الأسئلة وتشير إلى أن الكويكب معقد للغاية ومن المحتمل أن يحمل العديد من المفاجآت. يعد احتمال حدوث ما هو غير متوقع أحد أكثر الجوانب إثارة لاستكشاف جرم سماوي غير مستكشف.

تقود جامعة ولاية أريزونا مهمة Psyche ويديرها مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا، في حين تم توفير هيكل المركبة الفضائية ذات الدفع الكهربائي بالطاقة الشمسية عالي الطاقة من قبل شركة Maxar Technologies. المهمة هي الرابعة عشرة التي تم اختيارها ضمن برنامج الاستكشاف التابع لناسا.

حقق SOFIA، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الألمانية في المركز الألماني لشؤون الفضاء الجوي، القدرة التشغيلية الكاملة في عام 2014. تمت صيانة الطائرة وتشغيلها من قبل مبنى مركز أبحاث الطيران أرمسترونج التابع لناسا رقم 703 في كاليفورنيا.

مصادر:

- مركز أبحاث أميس التابع لناسا

- مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا

- ماكسار تكنولوجيز

- جامعة ولاية أريزونا

- برنامج الاكتشاف التابع لناسا

– وكالة ناسا ووكالة الفضاء الألمانية في المركز الألماني لشؤون الفضاء الجوي (DLR).

– حققت SOFIA القدرة التشغيلية الكاملة في عام 2014

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