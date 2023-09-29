توفر فيضانات الأنهار القديمة في سهل نهر الجانج نظرة ثاقبة للفيضانات الهائلة المستقبلية

استخدم باحثون من جامعتي إدنبرة وجلاسكو، بالتعاون مع البروفيسور راجيف سينها في معهد IIT Kanpur، النوى الرسوبية من أنهار كارنالي وجانجا وكوسي لإعادة بناء فيضانات الأنهار في سهل الجانج خلال عصر الميوسين، بين 23 و 5 عامًا. منذ XNUMX ملايين سنة. توفر الرواسب الموجودة في هذه العينات معلومات قيمة حول حجم وتكوين المواد التي تحملها الأنهار مع مرور الوقت.

وبناءً على النتائج التي توصلوا إليها، حذر الباحثون من أن الأحداث الحالية المتعلقة بتغير المناخ والنشاط الزلزالي يمكن أن تؤدي إلى فيضانات هائلة يمكن أن يكون لها آثار كارثية على سكان سهل الغانج. ولهذه النتائج آثار مهمة على استراتيجية إدارة الكوارث في الهند، لأنها تسلط الضوء على الحاجة إلى النظر في "المخاطر المتتالية" في خطط تخفيف المخاطر المستقبلية.

كما قام فريق البحث بالتحقيق في ملاحظة غريبة تتعلق بتوزيع جزيئات الرواسب على طول مسارات الأنهار. عادة، تستقر الجسيمات الأثقل في وقت مبكر في مسار النهر، بينما تستقر الجسيمات الأخف في وقت لاحق. ومع ذلك، وجد الفريق دليلاً على وجود حصى خشن أسفل نقطة الانتقال الحالية بين الجسيمات الأثقل والأخف وزنًا. وتتبعوا هذا الوضع الشاذ إلى الرياح الموسمية الشديدة التي حدثت منذ حوالي 11,000 ألف عام، والتي أدت إلى تدفقات شديدة التركيز وغيرت مسار النهر.

تسلط هذه النتائج الضوء على مدى ضعف المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والرياح الموسمية الشديدة أمام التدفقات شديدة التركيز، والتي يمكن أن تؤدي إلى فيضانات مدمرة. ومع تزايد احتمال وقوع أحداث الرياح الموسمية المتطرفة بسبب تغير المناخ، فمن الأهمية بمكان أن تأخذ استراتيجيات إدارة الكوارث في الاعتبار الترابط بين المخاطر المختلفة وتطوير نهج متكاملة للتخفيف من المخاطر.

مصادر:

- اتصالات الأرض والبيئة - "التدفقات شديدة التركيز في عصر الميوسين القديم الناجمة عن الرياح الموسمية الشديدة"

- علم الأسلاك - "تُظهر فيضانات الأنهار القديمة في سهل نهر الجانج كيف يمكن أن تكون الفيضانات الهائلة كارثية اليوم"