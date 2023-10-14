استعد لكسوف الشمس الحلقي النادر في غرب كولومبيا البريطانية

ستوفر مقاطعة كولومبيا البريطانية الغربية يوم السبت للكنديين مقعدًا في الصف الأمامي لمشاهدة كسوف حلقي نادر للشمس. إلا أن السماء الملبدة بالغيوم قد تمنع العديد من المشاهدين من تجربة هذه الظاهرة. على الرغم من التوقعات، لا يزال جورفين كور، الرئيس المشارك لنادي علم الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية، متفائلا بأنه ستظل هناك فرصة لإلقاء نظرة على الكسوف خلال نافذة الساعة والنصف.

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس. وهذا الكسوف فريد من نوعه لأنه يحدث عندما تكون الشمس في أبعد نقطة لها عن الأرض. ونتيجة لذلك، يستمتع المشاهدون بمشهد مذهل حيث تحيط هالة مشرقة بالبقعة السوداء للقمر.

وبينما ستشهد مناطق أمريكا الشمالية، بما في ذلك المسار من أوريغون إلى تكساس، كسوفًا كليًا وحلقة نارية، سيتمكن سكان مترو فانكوفر من رؤية ما يقرب من 75% من الكسوف بدءًا من الساعة 8:08 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. وستحدث ذروة الكسوف بعد 72 دقيقة، ولن يظهر سوى قطعة صغيرة من الشمس. وسينتهي الخسوف عند الساعة 10:38 صباحًا

لسوء الحظ، ستشهد أونتاريو كسوفًا جزئيًا للشمس فقط بدءًا من الساعة 11:55 صباحًا، وسيحدث كسوف أقصى بنسبة 27٪ حوالي الساعة 1:09 مساءً، ومع ذلك، من المتوقع حدوث غطاء سحابي، مما يجعل الرؤية غير محتملة. وفقًا لأخصائية الأرصاد الجوية في CityNews، ناتاشا رامساهاي، في حين قد تحدث بعض الانكسارات في السحب في الأطراف الشمالية والشرقية من GTA، فمن غير المرجح أن يكون هناك ظلام كبير في السماء.

وعلى الرغم من خيبة الأمل هذه، يمكن لجنوب أونتاريو التطلع إلى كسوف الشمس القادم في 8 أبريل 2024، حيث من المتوقع أن يكون في أفضل وضع ممكن.

التعاريف:

– كسوف الشمس الحلقي: حدث يحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، وينتج عنه هالة مشرقة تحيط بالقمر المظلم.

- الغطاء السحابي: نسبة السماء المغطاة بالسحب.

مصادر:

– جامعة كولومبيا البريطانية

– أخبار المدينة