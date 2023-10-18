التحليل الطيفي لانبعاث إشعاع السيكلوترون: نهج واعد لقياس كتلة النيوترينو بعيد المنال

قام فريق من الباحثين الدوليين بتطوير طريقة جديدة تسمى التحليل الطيفي لانبعاث إشعاع السيكلوترون (CRES) لقياس كتلة النيوترينو، وهو جسيم دون ذري تهرب من الوزن. تظهر الدراسة، التي نشرت في مجلة Physical Review Letters، وعد المشروع 8، وهو التعاون وراء CRES، ليس فقط لقياس كتلة النيوترينو ولكن أيضًا لتسليط الضوء على تأثيره على التطور المبكر للكون.

وقد وصلت التجارب السابقة إلى حدود تضييق نطاق كتلة النيوترينو. يعتقد فريق المشروع 8 أن نهجهم، الذي يركز على اضمحلال بيتا باستخدام التريتيوم، وهو نوع مشع من الهيدروجين، يمكن أن يوفر الإجابة. وبدلاً من الكشف المباشر عن النيوترينو الذي يمر عبر معظم تقنيات الكاشف، يقوم الباحثون بقياس الإلكترون الحر المتولد أثناء اضمحلال بيتا. يمكن أن تعزى الطاقة "المفقودة" من اضمحلال بيتا إلى كتلة النيوترينو وحركته.

في دراستهم الأخيرة، أظهر علماء المشروع 8 الاستخدام الناجح لـ CRES لتتبع وتسجيل اضمحلال بيتا. من المحتمل أن تحسب هذه التقنية كتلة وخصائص النيوترينو. يتمتع كاشف CRES، الذي طوره الفريق، بالقدرة على تجاوز التكنولوجيا الحالية من حيث قابلية التوسع والحساسية.

قام الفريق بتتبع أكثر من 3,700 حدث لاضمحلال التريتيوم بيتا، مما يثبت فعالية نظامهم التجريبي. إنهم يعملون الآن على تصميمات لتوسيع نطاق التجربة والتقاط المزيد من أحداث اضمحلال بيتا. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتطوير طرق لإنتاج وتبريد واحتجاز ذرات التريتيوم الفردية. وستكون هذه التطورات حاسمة في الوصول إلى الحساسية التي حققتها التجارب السابقة وتجاوزها.

يتميز المشروع 8 بنهجه المبتكر، فهو لا يقتصر على تعديل التقنيات الحالية فحسب، بل يبتكر طريقة جديدة تمامًا. وقد أدى التعاون بين المهندسين المغامرين والفيزيائيين ذوي التفكير العملي إلى هذه التطورات الرائدة.

مصادر:

موقع Phys.org – لا يوجد عنوان URL متاح