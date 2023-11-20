اكتشاف كواكب جديدة خارج المجموعة الشمسية يثير الإثارة في المجتمع العلمي

ظهرت أخبار مذهلة من عالم علم الفلك حيث اكتشف الباحثون اكتشافًا رائدًا، وهو كوكب يشبه حجم الأرض بشكل لافت للنظر، ويبعد عنا 22 سنة ضوئية فقط. يُشار إلى هذا الكوكب الخارجي باسم LTT 1445 Ac، وقد استحوذ على اهتمام المجتمع العلمي نظرًا لقربه من نظامنا الشمسي وإمكانية استكشافه بشكل متعمق.

على الرغم من أن كتلة LTT 1445 Ac تبلغ حوالي 1.37 مرة كتلة الأرض ونصف قطر يبلغ حوالي 1.07 مرة نصف كوكبنا الأصلي، إلا أنه لسوء الحظ غير مضياف لاستدامة الحياة كما نعرفها. مع درجات الحرارة السطحية الحارقة، فإن إمكانية السكنى ضئيلة. ومع ذلك، فإن تشابهها الملحوظ مع الأرض يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول تعقيدات تطور الكواكب.

أصبح هذا الاكتشاف الاستثنائي ممكنًا من خلال البيانات التي تم جمعها في عام 2021 بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS)، وهو أداة متخصصة مصممة لاكتشاف الكواكب الخارجية. ومع ذلك، فإن رصد LTT 1445 Ac يمثل مجموعة من التحديات الخاصة به، لا سيما بسبب موقعه ضمن نظام من النجوم المتعددة. يمكن للنجوم المرافقة أن تؤثر بشكل كبير على الضوء المنبعث من النجم المضيف، مما يجعل من الصعب الحصول على فهم شامل لخصائص الكوكب.

إذًا، كيف يمكن للعلماء فك الألغاز المحيطة بالكواكب الخارجية البعيدة؟ يسترشد سعيهم بمقياسين مهمين: بيانات العبور وبيانات السرعة الشعاعية. تتضمن بيانات العبور اكتشاف التعتيم الطفيف لضوء النجم عندما يمر كوكب خارج المجموعة الشمسية أمامه، بينما تقيس بيانات السرعة الشعاعية التغيرات الصغيرة في الطول الموجي لضوء النجم، مما يكشف عن قوة الجاذبية التي يمارسها الكوكب الخارجي. ومن خلال الجمع بين هذه القياسات، يمكن للعلماء تحديد نصف قطر الكوكب الخارجي، وكتلته، وكثافته، وحتى تكوينه وبنيته.

لا يسلط هذا الاكتشاف الجديد الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين العوالم الشبيهة بالأرض فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على تصميم البشرية الثابت على استكشاف وفهم الأجرام السماوية خارج نظامنا الشمسي. إنها شهادة على فضولنا الدائم حول الكون، وتحمل وعدًا بتوسيع معرفتنا بالكون الواسع والمتنوع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كم يبعد LTT 1445 Ac عنا؟

ج: يقع LTT 1445 Ac على بعد حوالي 22 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي.

س: ما هي بيانات العبور وبيانات السرعة الشعاعية؟

ج: تتضمن بيانات العبور الكشف عن تعتيم ضوء النجم عندما يمر كوكب خارج المجموعة الشمسية أمامه، بينما تقيس بيانات السرعة الشعاعية التغيرات في الطول الموجي لضوء النجم الناتج عن سحب الجاذبية لكوكب خارج المجموعة الشمسية.

س: لماذا يعتبر LTT 1445 Ac غير مناسب لاستمرار الحياة؟

ج: إن درجات الحرارة السطحية الحارقة على LTT 1445 Ac تجعله غير صالح للحياة كما نعرفها.

س: كيف يساهم اكتشاف LTT 1445 Ac في فهمنا للكون؟

ج: يوفر اكتشاف LTT 1445 Ac رؤى قيمة حول تعقيدات تطور الكواكب ويوسع معرفتنا بالأجرام السماوية خارج نظامنا الشمسي.