ناسا تحذر من مواجهة قريبة مع الكويكب 2023 SE4

أصدرت وكالة ناسا تحذيرا بشأن اقتراب كويكب يعرف باسم الكويكب 2023 SE4. ومن المتوقع أن يصل الكويكب إلى أقرب مسافة من الأرض اليوم، 29 سبتمبر. وينتمي إلى مجموعة كويكبات أتون، وهي كويكبات عابرة للأرض (NEAs) ذات محاور شبه رئيسية أصغر من محور الأرض. ولم يتم تصنيف الكويكب على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرا، ومن غير المتوقع أن يصطدم بالأرض.

يبلغ عرض الكويكب 2023 SE4 حوالي 45 قدمًا، وهو ما يشبه حجم المنزل. وتقوم وكالة ناسا بتتبع مداره باستخدام أقمار صناعية مختلفة، بالإضافة إلى التلسكوبات الفضائية والأرضية. ويقدر أن أقرب اقتراب للكويكب سيكون على مسافة 2 مليون كيلومتر من الأرض بسرعة 16662 كيلومترا في الساعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقترب فيها الكويكب 2023 SE4 من الأرض. وسبق أن مر على مسافة 4.1 مليون كيلومتر في الأول من أكتوبر 1، ومن المتوقع أن يقترب منه مرة أخرى في 1965 سبتمبر 27.

تتضمن عملية تسمية الكويكبات تعيين تسمية مؤقتة من قبل الاتحاد الفلكي الدولي (IAU). تتكون هذه التسمية عادةً من رقم تسلسلي يتضمن سنة اكتشاف الكويكب متبوعة بحرفين يشيران إلى ترتيب اكتشافه خلال تلك السنة.

في حين أن اقتراب الكويكب من الأرض اليوم لا يدعو للقلق، فإن مراقبة ودراسة الكويكبات المستمرة التي تقوم بها وكالة ناسا أمر بالغ الأهمية لفهم خصائصها والتهديدات المحتملة بشكل أفضل. ومن خلال مهمات مثل DART، و Dawn، و OSIRIS-REx، و Hayabusa2، تهدف وكالات الفضاء إلى جمع البيانات حول الكويكبات، وتقليل الشكوك، واستكشاف إمكانية استخراج الموارد منها في المستقبل.

المصادر: ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)