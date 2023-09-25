كويكب يقترب من الأرض: التفاصيل والتأثيرات الأخيرة

يشق كويكب يعرف باسم Asteroid 2023 SZ طريقه نحو الأرض، ومن المتوقع أن يكون أقرب اقتراب من الكوكب اليوم، 25 سبتمبر. وهذا الكويكب هو مجرد واحد من العديد من الكويكبات التي اكتشفتها وكالات الفضاء. قامت وكالة ناسا بتتبع الكويكب 2023 SZ باستخدام التلسكوبات الفضائية والأرضية المتقدمة، وتوفير تفاصيل مثل سرعته ومسافة اقترابه والمزيد.

ومن المتوقع أن يصل الكويكب 2023 SZ إلى أقرب مسافة من الأرض على مسافة 2.1 مليون كيلومتر، ويقترب بسرعة 15,337 كيلومترًا في الساعة، أي أسرع من صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت. تنتمي هذه الصخرة الفضائية إلى مجموعة آمور من الكويكبات القريبة من الأرض، والتي سُميت على اسم الكويكب 1221 آمور. تتكون مجموعة أمور من كويكبات قريبة من الأرض تقترب من الأرض ولها مدارات خارج الأرض ولكنها داخل المريخ.

ولحسن الحظ، لم يتم تصنيف الكويكب 2023 SZ كجسم يحتمل أن يكون خطيرا نظرا لصغر حجمه نسبيا. تعتبر الأجسام التي يزيد قطرها عن 492 قدمًا فقط خطرة، في حين يتراوح عرض هذا الكويكب بين 59 و131 قدمًا، وهو مماثل في حجمه لمنزل أو طائرة صغيرة.

في حين أن اقتراب الكويكبات ليس أمرًا غير شائع، فقد كانت هناك حالات حديثة من التأثيرات. وفي 15 فبراير من هذا العام، تحول كويكب يبلغ وزنه 1000 رطل إلى كرة نارية في الغلاف الجوي، وتحطم إلى قطع على ارتفاع حوالي 21 ميلًا فوق سطح الأرض. تسبب هذا الحدث في حدوث انفجار قوي أبلغ عنه سكان منطقة ماكالين بولاية تكساس.

ثم في 6 يوليو/تموز، أصيبت امرأة في قرية الألزاس شرقي فرنسا بنيزك بينما كانت تجلس على شرفة منزلها تستمتع بفنجان من القهوة. ارتد النيزك من السطح قبل أن يضرب صدرها. قامت المرأة بفحص الصخرة من قبل عالم جيولوجي وأكد أنها بالفعل نيزك من الفضاء الخارجي.

وبينما نواصل استكشافنا وبحثنا عن الكويكبات، دعونا نبقى على علم بهذه الأجرام السماوية ونستعد لأي تأثيرات محتملة قد تشكلها في المستقبل.

مصادر:

- ناسا