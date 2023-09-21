الكويكبات: من ألعاب الفيديو إلى الحياة الحقيقية

أحدثت الكويكبات، سواء في الحياة الواقعية أو في ألعاب الفيديو، ضجة كبيرة مؤخرًا. أبلغ لاعبو لعبة تقمص الأدوار Starfield الجديدة للعالم المفتوح من Bethesda عن أن الكويكبات تتبعهم أينما ذهبوا، حتى على سطح الكواكب. وفي الوقت نفسه، وفي تطور واقعي منفصل، سلطت وكالة ناسا الضوء على كويكب سيمر قريبًا جدًا من الأرض اليوم.

ومن المتوقع أن يصل الكويكب المعني، المسمى Asteroid 2023 SJ، إلى أقرب مسافة من الأرض اليوم، على مسافة 6.4 مليون كيلومتر. وعلى الرغم من هذه المسافة التي تبدو كبيرة، إلا أنها في الواقع قصيرة جدًا من الناحية الفلكية. ويتحرك الكويكب بسرعة 59,348 كيلومترًا في الساعة، ولا يشكل أي تهديد بالاصطدام بسطح الأرض. في الواقع، لا يتم تصنيفه على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرًا نظرًا لصغر حجمه نسبيًا، والذي يقدر عرضه بين 118 و265 قدمًا.

ينتمي الكويكب 2023 SJ إلى مجموعة أبولو من الكويكبات القريبة من الأرض، وهي عبارة عن صخور فضائية تعبر الأرض ولها محاور شبه رئيسية أكبر من محاور الأرض. تمت تسمية هذه المجموعة على اسم كويكب أبولو عام 1862، الذي تم اكتشافه في ثلاثينيات القرن العشرين.

ومن المثير للاهتمام أن العلماء اكتشفوا مؤخرًا ثلاثة كويكبات مراوغة تختبئ خلف وهج الشمس. أحدها هو أكبر جسم يحتمل أن يكون خطيرًا على الأرض تم اكتشافه في السنوات الثماني الماضية. لتحديد موقع هذه الكويكبات ومراقبتها، استخدم علماء الفلك كاميرا الطاقة المظلمة (DECam) المثبتة على تلسكوب فيكتور إم بلانكو البالغ طوله 4 أمتار في تشيلي.

يعد العثور على الكويكبات وتتبعها أمرًا بالغ الأهمية لمنع التأثير المحتمل، حيث يمكن أن تشكل هذه الصخور الفضائية تهديدًا للأرض. وفي حين أن فرص اصطدام الكويكبات نادرة، فإن حجمها وتاريخ اصطدامها جعلها مدعاة للقلق في المجتمع العلمي. سواء في الحياة الواقعية أو في العالم الافتراضي لألعاب الفيديو، تستمر الكويكبات في أسر خيالنا وتذكيرنا بعجائب ومخاطر استكشاف الفضاء.

مصادر:

- تقارير Bethesda's Starfield Player: [المصدر]

– مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض: [المصدر]

– مراقبة كاميرا الطاقة المظلمة التابعة لناسا: [المصدر]