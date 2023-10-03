النصر: يستفيد الناجون من السرطان من الوصول إلى التجارب السريرية بالقرب من منازلهم

التقى ستيف وادي ومارلين دي هاس، وكلاهما من سكان ستراتفورد، فيكتوريا، مؤخرًا على الرغم من أن المسافة بينهما تقل عن كيلومتر واحد. إنهم يتشاركون في تجربة مشتركة كمشاركين في تجربة سريرية لعلاج سرطان الجلد، وهو أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا في أستراليا. ومع ذلك، فإن وصولهم إلى هذه التجارب كان مختلفًا بشكل كبير.

اضطر ستيف، الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الجلد في عام 2015، إلى القيام برحلة شاقة ذهابًا وإيابًا لمسافة 560 كيلومترًا إلى The Alfred في ملبورن لمدة ست سنوات تقريبًا لتلقي العلاج. دفعته الطبيعة العدوانية لسرطانه إلى الانضمام إلى العديد من التجارب السريرية، حيث قدم له فريق الرعاية في مستشفى ألفريد دعمًا لا يقدر بثمن.

من ناحية أخرى، لم تضطر مارلين، التي تم تشخيص حالتها قبل ستة أشهر، إلى السفر إلى ملبورن للوصول إلى تجربة سريرية. بفضل برنامج TrialHub، الذي يتعاون مع المستشفيات الإقليمية والريفية لتقريب التجارب السريرية من المرضى، أصبحت التجارب السريرية متاحة الآن في Latrobe Regional Health، على بعد ساعة بالسيارة من منزلها. مارلين هي أول مشاركة محلية في التجارب السريرية للورم الميلانيني في المنطقة وقد استجابت بشكل إيجابي للعلاج التجريبي.

ويهدف برنامج TrialHub، الذي تموله الحكومة الفيدرالية، إلى تقليل عبء السفر والعبء العقلي على المرضى من خلال توفير فرص العلاج بالقرب من المنزل. وقد استفادت شركة Latrobe Regional Health من هذه الشراكة من خلال فتح 23 تجربة سريرية منذ عام 2019، وتتوقع المزيد من التوسع في قدراتها البحثية والتجارب السريرية في المستقبل.

كان لهذا الوصول إلى التجارب السريرية تأثير كبير على حياة كل من ستيف ومارلين. ستيف، وهو الآن متزوج وله طفل ويتمتع بمهنة ناجحة، يعزو الفضل للتجارب السريرية لقدرته على مواصلة مكافحة السرطان. مارلين، القادرة على الاستمرار في أنشطتها اليومية وحتى التخطيط لرحلة، تشعر بسعادة غامرة من الاستجابة الإيجابية للورم الميلانيني الذي تعاني منه للعلاج التجريبي.

لا يقتصر برنامج TrialHub على Latrobe Regional Health ولكنه يدعم أيضًا المستشفيات الأخرى مثل Bendigo Health و Peninsula Health و Northern Health و Bass Coast Health ومستشفى Mildura Public Base. ومن المقرر أن يكتمل البرنامج التجريبي في عام 2025، على أمل تكرار نجاحه في جميع أنحاء البلاد.

مصادر: مطبعة ستراتفورد