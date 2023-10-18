يظهر بحث جديد أن الطبقة الجليدية في جرينلاند معرضة لخطر العتبة الحرجة

وفقا لبحث جديد نشر في مجلة نيتشر، فإن الغطاء الجليدي في جرينلاند يقترب من عتبة حرجة يمكن أن تؤدي إلى ذوبان جامح. ومع ذلك، تشير الدراسة أيضًا إلى أنه إذا انخفضت درجات الحرارة بسرعة كافية، فقد تعود الطبقة الجليدية إلى حالة مستقرة. وهذا يسلط الضوء على أهمية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية أو أقل.

تعد الطبقة الجليدية في جرينلاند واحدة من العديد من نقاط التحول المناخية المحتملة التي يهتم بها العلماء. إن عبور هذه العتبة، ولو بشكل مؤقت، قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر عدة أمتار. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أنه قد تكون هناك فرصة لمدة 100 عام تقريبًا أو أكثر للتهدئة وتجنب حلقات ردود الفعل التي لا رجعة فيها والتي من شأنها تكثيف الذوبان.

وفي حين أن حجم الغطاء الجليدي في جرينلاند يوفر للبشرية بعض الوقت للتكيف، فإن الذوبان الكامل سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من 7 أمتار. ستحدث إعادة تشكيل الخطوط الساحلية والمجتمعات على مدى مئات أو ربما آلاف السنين. ولذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

تتوافق نتائج الدراسة مع الأبحاث السابقة ونمذجة الغطاء الجليدي في جرينلاند. وحتى لو كان هناك تجاوز مؤقت في درجات الحرارة، فإن القدرة على تثبيت التأثيرات بسرعة وعكس اتجاهها تسلط الضوء على أهمية العمل المناخي. كل عُشر درجة مهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر.

ظلت الطبقة الجليدية في جرينلاند تفقد كتلتها بشكل مستمر منذ عام 1998 بسبب انجراف الجبال الجليدية إلى المحيط وذوبان السطح في فصل الصيف. على مدار العشرين عامًا الماضية، فقدت ما يقرب من 20 حمام سباحة أولمبي من المياه العذبة في كل ثانية. ويعزى أكثر من 3.4% من الارتفاع العالمي في مستوى سطح البحر منذ عام 20 إلى ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند.

إن معالجة تغير المناخ الآن من شأنها أن تساعد في الحد من العواقب الطويلة الأجل المترتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر وحماية أجيال المستقبل من تآكل السواحل، والفيضانات، وغير ذلك من المشاكل المرتبطة بها.

مصادر:

– الطبيعة: (غير متوفر)

- المؤلف الرئيسي للدراسة: نيلز بوتشو، جامعة القطب الشمالي النرويجية في ترومسو

- أستاذ باحث مساعد: بنجامين كيسلينج، معهد الجيوفيزياء بجامعة تكساس

– نائب العالم الرئيسي: تويلا مون، المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد في كولورادو