دراسة جديدة تستكشف هندسة المناخ لمكافحة الذوبان في غرب القارة القطبية الجنوبية

بحثت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة إنديانا في الفوائد المحتملة لتقنيات الهندسة المناخية في التخفيف من الذوبان السريع في غرب القارة القطبية الجنوبية. وتأتي الدراسة في وقت حرج حيث يشعر العلماء بقلق متزايد بشأن فقدان الجليد المتسارع الذي قد يؤدي إلى ارتفاع كارثي في ​​مستوى سطح البحر.

ركز البحث على استخدام حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري، وهي طريقة تنطوي على تشتيت قطرات الكبريت في الستراتوسفير لمحاكاة تأثير التبريد لثوران بركاني كبير. ويهدف هذا النهج إلى عكس ضوء الشمس مرة أخرى إلى الفضاء، ومنع امتصاصه في النظام المناخي للأرض.

وباستخدام أجهزة الكمبيوتر المتقدمة ونماذج المناخ العالمي، قام الباحثون بمحاكاة سيناريوهات مختلفة لحقن الهباء الجوي في الستراتوسفير لتحديد استراتيجية التبريد الأكثر فعالية لإبطاء فقدان الجليد في القطب الجنوبي. واكتشفوا أن إطلاق الهباء الجوي عند خطوط عرض متعددة داخل المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، مع نسبة أكبر في نصف الكرة الجنوبي، أثبت أنه أفضل استراتيجية للحفاظ على الجليد الأرضي في القارة القطبية الجنوبية. وتساعد هذه الطريقة في إبقاء مياه المحيط الدافئة بعيدة عن الرفوف الجليدية، مما يساهم بشكل كبير في استقرار الجليد.

وبينما تظهر الدراسة الفوائد المحتملة لحقن الهباء الجوي في خطوط العرض المتعددة، يؤكد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من البحث لقياس التغيرات في معدلات الذوبان بدقة وفهم المخاطر المرتبطة بهذه التقنية. ومن بين المخاوف التغيرات في أنماط هطول الأمطار الإقليمية وإمكانية العودة السريعة إلى درجات الحرارة العالمية قبل الحقن إذا توقف العلاج فجأة.

مع استمرار العالم في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، تكتسب الحلول المبتكرة مثل هندسة المناخ اهتمامًا كبيرًا. وفي حين أن فعاليتها وآثارها الجانبية المحتملة لا تزال قيد الاستكشاف، فإن مثل هذه الدراسات تساهم في الفهم المتزايد للتبريد المتعمد للكوكب كاستراتيجية لمواجهة التحديات التي يفرضها ارتفاع درجة حرارة المناخ.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي هندسة المناخ؟

تشير هندسة المناخ، والمعروفة أيضًا باسم الهندسة الجيولوجية، إلى التدخلات المتعمدة في النظام المناخي للأرض للتخفيف من آثار تغير المناخ. ويتضمن تقنيات مثل حقن الهباء الجوي في الستراتوسفير، والذي يهدف إلى عكس ضوء الشمس وتبريد الكوكب.

ما هو حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري؟

حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري هو تقنية هندسة المناخ التي تنطوي على تشتيت قطرات الكبريت في الستراتوسفير. تحاكي هذه الطريقة تأثير التبريد للانفجارات البركانية وتهدف إلى عكس ضوء الشمس مرة أخرى إلى الفضاء، مما يقلل درجات الحرارة العالمية.

ما هي المخاطر المرتبطة بحقن الهباء الجوي الستراتوسفيري؟

ويشكل حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري مخاطر مثل تغيير أنماط هطول الأمطار الإقليمية وإمكانية العودة السريعة إلى درجات الحرارة العالمية قبل الحقن إذا توقفت المعالجة فجأة.

ما أهمية إبطاء فقدان الجليد في غرب القارة القطبية الجنوبية؟

يعد إبطاء فقدان الجليد في غرب القارة القطبية الجنوبية أمرًا بالغ الأهمية لأنه يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر الارتفاع الكارثي لمستوى سطح البحر. يمكن أن يؤدي فقدان الجليد المتسارع في هذه المنطقة إلى انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي، مما يساهم في ارتفاع منسوب مياه البحر على مستوى العالم.