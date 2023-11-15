يمكن أن يكون نثر الجسيمات العاكسة لأشعة الشمس في الغلاف الجوي هو المفتاح لإبطاء الذوبان السريع في غرب القارة القطبية الجنوبية والتخفيف من خطر الارتفاع الكارثي لمستوى سطح البحر، وفقًا لدراسة رائدة أجراها باحثون من جامعة إنديانا. وتأتي الدراسة، التي تبحث في التأثير المحتمل للهندسة المناخية على القارة القطبية الجنوبية، في وقت يتزايد فيه قلق العلماء بشأن تسارع فقدان الجليد في المنطقة.

ويؤكد المؤلف الرئيسي للدراسة، بول جودارد، على الحاجة الملحة لإيجاد الحلول، قائلا: "حتى لو تمكنا من الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، فإن الارتفاع الكبير في مستوى سطح البحر أمر لا مفر منه". إن استكشاف الخيارات اللازمة لعكس ضوء الشمس وإعادته إلى الفضاء وتأخير نقاط التحول المناخية، مثل انهيار الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية، من شأنه أن يمنحنا المزيد من الوقت لمعالجة تحديات تغير المناخ.

يتمحور البحث حول تقنية هندسة المناخ المعروفة باسم حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري (SAI)، والتي تنطوي على إطلاق كميات كبيرة من قطرات الكبريت في الستراتوسفير باستخدام الطائرات. ويهدف هذا النهج إلى محاكاة تأثير التبريد الناجم عن الانفجارات البركانية، والذي يمكن أن يستمر لعدة أشهر إلى سنوات.

ووجدت الدراسة أن موقع وكمية إطلاق الهباء الجوي هما عاملان حاسمان في التخفيف من فقدان الجليد في القطب الجنوبي. إن إطلاق الهباء الجوي الستراتوسفيري عند خطوط عرض متعددة داخل المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، مع التركيز بشكل أكبر في نصف الكرة الجنوبي، يثبت أنه الإستراتيجية الأكثر فعالية للحفاظ على الجليد الأرضي في القارة القطبية الجنوبية. تعمل هذه الطريقة كحاجز يمنع مياه المحيط الدافئة من الوصول إلى الرفوف الجليدية.

في حين توضح الدراسة الفوائد المحتملة لسيناريوهات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، إلا أنه من الضروري إجراء مزيد من البحث لتحديد الانخفاض الفعلي في معدلات الذوبان. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري النظر في المخاطر المرتبطة بالجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، مثل التغيرات في أنماط هطول الأمطار وخطر الارتداد السريع لدرجة الحرارة إذا توقف العلاج.

توفر النتائج رؤى قيمة للمناقشة الأوسع حول هندسة المناخ والتبريد المتعمد للكوكب. ومع استمرار تفاقم آثار تغير المناخ، فمن الأهمية بمكان أن نفهم المخاطر والآثار الإقليمية لمثل هذه التقنيات. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تنفيذ الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة أو استراتيجيات مماثلة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري (SAI)؟

SAI هي تقنية هندسة مناخية تتضمن إطلاق كميات كبيرة من قطرات الكبريت في طبقة الستراتوسفير لتقليد تأثير التبريد الناجم عن الانفجارات البركانية.

كيف يساعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الحفاظ على الجليد الأرضي في القارة القطبية الجنوبية؟

عندما يتم إطلاق الهباء الجوي الستراتوسفيري عند خطوط عرض متعددة داخل المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، مع التركيز على نصف الكرة الجنوبي، فإنه يعمل كحاجز، يمنع مياه المحيط الدافئة من الوصول إلى الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية.

ما هي المخاطر المرتبطة بحقن الهباء الجوي الستراتوسفيري؟

وتشمل المخاطر تغيرات في أنماط هطول الأمطار الإقليمية وإمكانية الارتداد السريع لدرجات الحرارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة إذا تمت مقاطعة المعالجة، وهو ما يُعرف باسم "صدمة الإنهاء".

هل الهندسة المناخية حل عملي لتغير المناخ؟

وبينما تسلط الدراسة الضوء على الفوائد المحتملة للهندسة المناخية، لا سيما في التخفيف من فقدان الجليد في القطب الجنوبي، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم المخاطر والآثار الإقليمية بشكل أفضل قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.