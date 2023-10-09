المليارات معرضة للخطر: الاحتباس الحراري يمكن أن يعرض البشر للحرارة الشديدة

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية ولاية بنسلفانيا للصحة والتنمية البشرية وكلية العلوم بجامعة بوردو إلى أنه إذا زادت درجات الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة أو أكثر، فسيتعرض مليارات الأشخاص حول العالم للحرارة والرطوبة الشديدة. والتي سوف تتجاوز الحدود البشرية للتبريد الطبيعي. وتحذر الدراسة، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، من أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب بما يتجاوز 1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة سيكون له آثار مدمرة على صحة الإنسان على مستوى العالم.

مع استمرار تغير المناخ في رفع درجات الحرارة، سيواجه الناس خطرًا متزايدًا لمشاكل صحية مرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس والنوبات القلبية. وقام الباحثون بوضع نماذج لزيادات في درجات الحرارة تتراوح بين 1.5 درجة مئوية إلى 4 درجات مئوية لتحديد المناطق التي قد يؤدي فيها الاحترار إلى مستويات حرارة ورطوبة تتجاوز الحدود البشرية. وتشير النتائج إلى أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، فإن مناطق مثل باكستان، ووادي نهر السند في الهند، وشرق الصين، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سوف تشهد ساعات طويلة من الحرارة تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل. وتقع هذه المناطق أيضًا في الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، مما يجعل من الصعب على السكان الوصول إلى أجهزة تكييف الهواء أو وسائل أخرى للتخفيف من الآثار الصحية للحرارة الشديدة.

وإذا ارتفعت درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، فإن الساحل الشرقي والغرب الأوسط للولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأستراليا سيشهد أيضًا حرارة ورطوبة شديدة. وفي حين أن الولايات المتحدة قد لا تواجه نفس المستوى من التأثير مثل المناطق الأخرى، إلا أن الباحثين يحذرون من أن النماذج المستخدمة في الدراسة لا تأخذ في الاعتبار الأحداث الجوية الأكثر قسوة وغير العادية.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية التعاون بين علماء المناخ وخبراء في علم وظائف الأعضاء البشرية لفهم الطرق المعقدة التي يؤثر بها تغير المناخ على صحة الإنسان. ويؤكد الباحثون أن مواجهة التحديات التي يفرضها ارتفاع درجات الحرارة تتطلب عملاً جماعياً وتطوير حلول يمكنها حماية رفاهية الناس في مواجهة الحرارة الشديدة.

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (لم يتم توفير عنوان URL محدد)