تبييض المرجان العميق في المحيط الهندي: تحذير صارخ من تأثيرات تغير المناخ

اكتشف العلماء اكتشافًا مثيرًا للقلق حول ابيضاض المرجان العميق في المحيط الهندي، مما يتحدى المعتقدات السابقة حول مرونة المرجان ويسلط الضوء على التأثيرات الأوسع لتغير المناخ على النظم البيئية البحرية. يكشف هذا الاكتشاف الرائد عن أعمق دليل على ابيضاض الشعاب المرجانية، حيث يحدث الضرر على عمق أكثر من 90 مترًا (300 قدم) تحت سطح المحيط.

وقد أثر الضرر المرجاني، الذي يعزى إلى ارتفاع درجات حرارة البحر بنسبة 30% بسبب ثنائي القطب في المحيط الهندي، على ما يصل إلى 80% من الشعاب المرجانية في أجزاء معينة من قاع البحر. في السابق، كان يُعتقد أن هذه الأعماق قادرة على مقاومة ارتفاع درجة حرارة المحيطات. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف بمثابة تحذير صارخ من الضرر الناجم عن ارتفاع درجات حرارة المحيطات والأضرار الخفية التي تلحق بالعالم الطبيعي نتيجة لتغير المناخ.

واستخدم باحثون من جامعة بليموث، الذين نشروا دراستهم في مجلة Nature Communications، كاميرات تحت الماء لنقل الصور الحية إلى سفينة الأبحاث الخاصة بهم. قدمت هذه الصور لمحة أولى عن الشعاب المرجانية التي تم تبييضها. ومن المثير للاهتمام أنه بينما كانت الشعاب المرجانية العميقة تعاني من التبييض، لم تظهر شعاب المياه الضحلة أي علامات ضرر.

قام فريق البحث من جامعة بليموث بدراسة منطقة وسط المحيط الهندي على نطاق واسع لأكثر من عقد من الزمن، وذلك باستخدام أساليب مختلفة لرصد وفهم علم المحيطات الفريد والحياة داخل المنطقة. وقد لوحظ أول دليل على تلف الشعاب المرجانية خلال رحلة بحثية في نوفمبر 2019، حيث تم استخدام مركبات تحت الماء يتم تشغيلها عن بعد ومجهزة بكاميرات.

وكشف التحليل الإضافي للبيانات التي تم جمعها خلال الرحلة البحثية ومراقبة الأقمار الصناعية لظروف المحيطات ودرجات الحرارة أنه على الرغم من أن درجات الحرارة السطحية لم تتغير إلا بالكاد، إلا أن درجات الحرارة تحت السطح زادت بشكل كبير. وكان هذا التعمق في الخط الحراري، الناجم عن المعادل الإقليمي المتضخم لظاهرة النينو، هو السبب الكامن وراء تبييض المرجان في نهاية المطاف.

الآثار المترتبة على هذا البحث كبيرة. إنه يوضح مدى ضعف النظم البيئية المرجانية المتوسطة أمام الإجهاد الحراري ويقدم دليلاً جديدًا على تأثير تغير المناخ على محيطنا. سيؤدي التبييض المتزايد للشعاب المرجانية المتوسطة إلى موت المرجان، وفقدان التنوع البيولوجي، وانخفاض خدمات النظام البيئي الهامة التي توفرها هذه الشعاب المرجانية.

وعلى الرغم من أن أجزاء من الشعاب المرجانية المتضررة أظهرت علامات التعافي، فإن الرصد المستمر لقاع البحر في أعماق المحيطات أمر بالغ الأهمية. من المهم أن ندرك أن الشعاب المرجانية في المياه الضحلة تتعرض أيضًا لأضرار أكثر تكرارًا وشدة، وأصبح الافتراض بأن الشعاب المرجانية متوسطة الحجم ستعوض هذا الأمر موضع شك الآن. ومع بقاء الشعاب المرجانية في المياه العميقة غير مدروسة إلى حد كبير، فمن المعقول أن حوادث التبييض المماثلة تمر دون أن يلاحظها أحد في جميع أنحاء الكوكب.

تتأثر علم المحيطات في المناطق بالدورات التي تحدث بشكل طبيعي والتي يتم تضخيمها بسبب تغير المناخ. يتسبب التأثير المشترك لظاهرة النينيو وثنائي القطب في المحيط الهندي في حدوث تأثيرات شديدة في وسط المحيط الهندي. إن معالجة هذه التحديات وزيادة فهمنا للنظم البيئية المرجانية في المياه العميقة أمر ضروري للتخفيف من الآثار المدمرة لتغير المناخ على عالمنا.

مصادر:

– جامعة بليموث

- اتصالات الطبيعة