تتنبأ الدراسة بالانقراض الجماعي للثدييات خلال 250 مليون سنة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري

حذرت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Geoscience من أن الثدييات، بما في ذلك البشر، من المحتمل أن تواجه الانقراض خلال حوالي 250 مليون سنة بسبب الاحتباس الحراري غير المسبوق. ويشير البحث إلى أن قارات العالم سوف تندمج في النهاية مرة أخرى لتشكل قارة عملاقة تسمى بانجيا ألتيما، والتي ستكون شديدة الحرارة وجافة وغير مضيافة. أجرى علماء من جامعة بريستول عمليات محاكاة بالكمبيوتر العملاق لتوقع درجات الحرارة العالمية المستقبلية عندما تصبح الشمس أكثر سطوعًا وتنبعث منها المزيد من الطاقة.

بالإضافة إلى زيادة سطوع الشمس، من المتوقع أن تؤدي حركة الصفائح التكتونية للأرض إلى تكوين قارة عظمى أخرى، مما يؤدي إلى المزيد من الانفجارات البركانية المتكررة وإطلاقات كبيرة لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وهذا من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري. في حين تمكنت الثدييات من البقاء على قيد الحياة في الظروف الجوية القاسية في الماضي، فإن عدم قدرتها على تحمل الحرارة المفرطة لفترة طويلة يجعل الأرض غير قابلة للحياة في نهاية المطاف بالنسبة لها.

القارة العملاقة المتكونة حديثًا، وفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة ألكسندر فارنسورث، ستخلق "ضربة ثلاثية" من الحرارة المتزايدة بسبب تأثير القارية، والشمس الأكثر سخونة، وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وستكون النتيجة كوكبًا معاديًا في الغالب، ويفتقر إلى مصادر الغذاء والماء للثدييات. إن انتشار درجات الحرارة المرتفعة على نطاق واسع، مع درجات حرارة يومية تتراوح بين 2 إلى 40 درجة مئوية ومستويات رطوبة عالية، سيجعل من المستحيل على الثدييات، بما في ذلك البشر، تبريد أجسامها والبقاء على قيد الحياة.

تشير عمليات المحاكاة الحاسوبية العملاقة إلى أن الكوكب قد يظل صالحًا للسكن حتى يتم تشكيل القارة العملاقة في المستقبل البعيد، ولكن حوالي 8 إلى 16 بالمائة فقط من كتلة اليابسة على الأرض ستكون صالحة للسكن للثدييات. استخدمت الدراسة نماذج مناخية لمحاكاة اتجاهات درجات الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة للقارة العملاقة المتوقعة، بالإضافة إلى نماذج حركة الصفائح التكتونية وكيمياء المحيطات وعلم الأحياء للتنبؤ بالمستويات المستقبلية لثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، تؤكد الدراسة على أهمية معالجة أزمة المناخ العالمية المستمرة الناجمة عن الانبعاثات البشرية للغازات الدفيئة. ويحث الباحثون على ضرورة تحقيق صافي انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن لمنع الحرارة الشديدة التي تضر بالفعل بصحة الإنسان. ويحذرون أيضًا من أن مستويات ثاني أكسيد الكربون قد ترتفع إلى ضعف المستويات الحالية في المستقبل البعيد إذا استمر حرق الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، قد يكون للنتائج آثار على البحث عن كواكب أخرى صالحة للسكن، مما يشير إلى أن ترتيب الكتل الأرضية قد يلعب دورًا مهمًا في تحديد قابليتها للسكن المحتملة.

مصادر:

"الاحتباس الحراري غير المسبوق قد يتسبب في انقراض جماعي للثدييات خلال 250 مليون سنة" - الإندبندنت