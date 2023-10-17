تأثير تغير المناخ على ضوضاء المحيطات

وتشير دراسة حديثة إلى أن تغير المناخ سيجعل أجزاء معينة من المحيط أكثر ضجيجا، حتى مع الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون. بدأت الزيادة في التلوث الضوضائي في المحيطات خلال الثورة الصناعية ونتجت عن الأنشطة البشرية المختلفة مثل حركة السفن والتنقيب عن الزلازل والتنقيب عن النفط. وتركز الدراسة، التي أجراها باحثون في المعهد الملكي الهولندي للأبحاث البحرية، على تأثير تغير المناخ على المشهد الصوتي البحري، وخاصة في شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي.

ووجد الباحثون أن مستويات درجة الحرارة ودرجة الحموضة في مياه البحر تؤثر على انتشار الصوت. في حين أن تحمض المحيطات بسبب زيادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون يميل إلى تقليل امتصاص الأصوات ذات التردد المنخفض، فإن التأثير الرئيسي على ضوضاء المحيطات يأتي من التغيرات في درجة حرارة المحيطات. ومن خلال نمذجة انتشار الصوت في ظل سيناريوهات مختلفة لانبعاثات الكربون، تتوقع الدراسة زيادة في الصوت تحت الماء بمقدار 7 ديسيبل إذا استمرت انبعاثات الكربون المعتدلة في شمال المحيط الأطلسي.

تُعزى هذه الزيادة في الضوضاء إلى "قناة الصوت" التي تتشكل عندما يغير تغير المناخ التقسيم الطبقي للمحيطات، مما يؤدي إلى برودة المياه السطحية. وسيشهد شمال المحيط الأطلسي، على وجه الخصوص، افتتاح قناة الصوت هذه، مما يسمح للأصوات بالانتقال إلى مسافة أبعد بكثير. ومن المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الأنواع البحرية التي تعتمد على الصوت في التواصل والتزاوج والصيد، وستكون الثدييات البحرية، وخاصة الحيتان، هي الأكثر تضررا.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أيضًا أن هذا المحيط الأكثر ضجيجًا سيحدث بغض النظر عن مستوى انبعاثات الكربون في العقود القادمة. وحتى مع الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون، فإن التغيرات في ضوضاء المحيطات أمر لا مفر منه. ومع ذلك، فإن المدى الكامل للتأثير على الأنواع البحرية لا يزال قيد الدراسة.

مصادر:

- بوسنتي ل. وآخرون. "التنبؤ بمساهمة تغير المناخ في انتشار الصوت تحت الماء في شمال المحيط الأطلسي." بيرج 2023.