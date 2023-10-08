أهمية دراسة تيارات المحيط من الفضاء

ملخص:

أصبحت دراسة المحيط من الفضاء ذات أهمية متزايدة في فهم تأثير تغير المناخ على كوكبنا. أطلقت وكالة ناسا والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية مؤخرًا مهمة المياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT)، والتي ستوفر للعلماء رؤية أفضل لسطح المحيط وتكشف عن معلومات مهمة حول تيارات المحيط. تلعب هذه التيارات دورًا مهمًا في أنماط الطقس والمناخ. لتحقيق أقصى استفادة من عمليات رصد الأقمار الصناعية، يقوم الباحثون برحلة بحرية على متن RV Investigator لجمع بيانات المحيط الأساسية تحت مسار القمر الصناعي.

تتعطل الشبكة العالمية لتيارات المحيطات بسبب تغير المناخ. فقد تباطأت "الدورة الانقلابية" العميقة التي تنقل الكربون والحرارة والأكسجين والمواد المغذية حول العالم، في حين أصبحت التيارات السطحية أكثر نشاطا. تشهد تيارات الحدود الغربية، مثل تيار الخليج وتيار شرق أستراليا، تغيرات كبيرة وأصبحت نقاطًا ساخنة لارتفاع درجة حرارة المحيطات. ويمكن لهذه التغيرات في التيارات أن تؤثر على أنماط الطقس والنظم البيئية البحرية، مما قد يؤثر على حياة الملايين من الناس.

وستوفر مهمة القمر الصناعي SWOT للباحثين قياسات دقيقة لارتفاع سطح البحر، والتي يمكن استخدامها لتقدير تيارات المحيط. ومن خلال تحليل الاختلافات في ارتفاع سطح البحر، يمكن للعلماء تحديد اختلافات الضغط وانحراف تيارات المحيط الناجمة عن قوة كوريوليس. ستسمح هذه الأداة الجديدة برصد أكثر تفصيلاً للتغيرات في تيارات المحيطات.

وللتحقق من صحة قياسات الأقمار الصناعية، يقوم العلماء برحلة مدتها 24 يومًا على متن المركبة الفضائية RV Investigator. وباستخدام أحدث المعدات العلمية، سيقومون بدراسة ديناميكيات المحيط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا وقياس حركة التيارات في الوقت الفعلي على سطح المحيط. ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى تحسين التنبؤات الجوية وتقييم مخاطر المناخ من خلال جمع بيانات الرصد تحت مسار القمر الصناعي.

إن دراسة المحيطات من الفضاء، وفي البحر، وفي الملعب تسمح للعلماء بفهم أفضل لكيفية تغير محيطاتنا وآثار ذلك على كوكبنا.

مصادر:

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– منحة RV Investigator من المرفق الوطني البحري لـ CSIRO