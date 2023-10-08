مراقبة المحيط من الفضاء لفهم تغير المناخ

تهدف مهمة القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT)، التي أطلقتها وكالة ناسا والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، إلى تزويد العلماء برؤية أكثر شمولاً لسطح محيطات الأرض. ستساعد هذه المهمة في الكشف عن معلومات مهمة حول تيارات المحيط، التي تلعب دورًا حيويًا في أنماط الطقس وتغير المناخ. لتحقيق أقصى استفادة من ملاحظات الأقمار الصناعية، يحتاج العلماء إلى مقارنتها بالقياسات المأخوذة على مستوى السطح. لجمع هذه البيانات الأساسية للمحيطات، سيشرع فريق يضم أكثر من 60 عالمًا وموظفًا داعمًا وأفراد الطاقم في رحلة مدتها 24 يومًا على متن سفينة RV Investigator، الرائدة الوطنية الأسترالية لأبحاث المحيطات بالمياه الزرقاء.

يؤدي تغير المناخ إلى تعطيل الشبكة العالمية لتيارات المحيطات. إن "الدورة الانقلابية" العميقة المسؤولة عن حمل الكربون والحرارة والأكسجين والمواد المغذية حول العالم تتباطأ. وفي الوقت نفسه، أصبحت تيارات المحيط السطحية أكثر نشاطًا، وتشهد تيارات الحدود الغربية، مثل تيار الخليج وتيار شرق أستراليا، تغيرات جذرية. وتنقل هذه التيارات الحرارة من المناطق الاستوائية إلى القطبين، وترتفع درجة حرارتها بمعدل أسرع مرتين إلى ثلاث مرات من المتوسط ​​العالمي. ومع زعزعة استقرار هذه التيارات، سيكون لها تأثيرات كبيرة على أنماط الطقس المحلية والنظم البيئية البحرية.

ستستخدم مهمة القمر الصناعي SWOT قياسات دقيقة لسطح البحر لرصد التغيرات في تيارات المحيط. ومن خلال رسم خرائط للتغيرات في ارتفاع سطح البحر، يستطيع العلماء تقدير تدفق التيارات تحته. وهذه الاختلافات، حتى لو كان ارتفاعها أقل من متر على مدى مئات الكيلومترات، تخلق اختلافات في الضغط تؤدي إلى حركة المياه. تعمل قوة كوريوليس، التي تعمل على انحراف تيارات المحيط إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي وإلى اليسار في نصف الكرة الجنوبي، على موازنة فرق الضغط هذا.

خلال الرحلة، سيستخدم العلماء المعدات العلمية المتقدمة للمركبة RV Investigator، بما في ذلك العوامات والعوامات المنجرفة التي يتم تتبعها عبر الأقمار الصناعية، لدراسة ديناميكيات المحيط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا. وسيتم استخدام هذه البيانات للتحقق من صحة قياسات الأقمار الصناعية، وتحسين التنبؤات الجوية، والمساعدة في تقييم المخاطر المناخية والتنبؤ بها. فقط من خلال الجمع بين عمليات رصد الأقمار الصناعية وقياسات مستوى السطح، يمكننا أن نفهم حقًا كيف تتغير محيطاتنا وتأثيرها على حياتنا.

مصادر:

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