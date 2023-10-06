أهمية مراقبة تيارات المحيط من الفضاء

أصبحت مراقبة سطح المحيط وتياراته من الفضاء ذات أهمية متزايدة مع ارتفاع درجة حرارة العالم. ستوفر مهمة المياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT)، التي أطلقتها وكالة ناسا والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، للعلماء فهمًا أفضل لسطح المحيط ودوره الحاسم في الطقس والمناخ. ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة من عمليات رصد الأقمار الصناعية، من الضروري مقارنتها بالقياسات التي تم إجراؤها على مستوى السطح. ولجمع بيانات المحيط الأساسية تحت مسار القمر الصناعي، يتوجه الباحثون إلى البحر على متن سفينة الأبحاث RV Investigator، وهي سفينة أبحاث حديثة.

تتعطل الشبكة العالمية لتيارات المحيطات بسبب تغير المناخ. إن "الدوران الانقلابي" العميق الذي ينقل الكربون والحرارة والأكسجين والمواد المغذية يتباطأ، في حين أصبحت تيارات المحيط السطحية أكثر نشاطا. كما تشهد أنهار مياه البحر السريعة والضيقة، والمعروفة باسم تيارات الحدود الغربية، تغيرات جذرية. وهذه التيارات مسؤولة عن نقل الحرارة من المناطق الاستوائية إلى القطبين، وقد ارتفعت درجة حرارتها بمعدل أسرع مرتين إلى ثلاث مرات من المتوسط ​​العالمي في العقود الأخيرة. وسيكون لزعزعة استقرار هذه التيارات آثار كبيرة على أنماط الطقس المحلية والنظم البيئية البحرية، مما يؤثر على ملايين الأشخاص.

ستزود مهمة القمر الصناعي SWOT الباحثين بقياسات دقيقة لسطح البحر، مما يسمح لهم بتقدير تيارات المحيط التي تتدفق تحتها. ومن خلال قياس ارتفاع سطح البحر واستخدام قوة كوريوليس، سيتمكن علماء المحيطات من الكشف عن تيارات المحيط بتفاصيل أكبر من أي وقت مضى. ومع ذلك، لفهم قياسات الأقمار الصناعية والتحقق من صحتها بشكل كامل، من الضروري مقارنتها بالملاحظات التي تم إجراؤها على الأرض.

ستقوم رحلة على متن RV Investigator بدراسة ديناميكيات المحيط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، باستخدام معدات علمية مثل العوامات العائمة والانجرافات لقياس حركة التيارات في الوقت الفعلي. سيساعد هذا الجهد التعاوني الذي يبذله العلماء في جميع أنحاء العالم على تحسين التنبؤات الجوية وتقييم المخاطر المناخية والتنبؤات. ومن خلال مزيج من عمليات الرصد الفضائية، والبيانات التي تم جمعها في البحر، وفهم فيزياء الملاعب، يهدف الباحثون إلى اكتساب فهم أفضل لكيفية تغير محيطاتنا.

مصادر: المحادثة