الطحالب تكتشف آلية التكيف مع تغير المناخ

توصل باحثون من جامعة إيست أنجليا إلى اكتشاف مثير، حيث طورت الطحالب، وهي جزء مهم من النظام البيئي للمحيطات، آلية تكيف للتعامل مع آثار تغير المناخ. الطحالب، المعروفة أيضًا باسم العوالق النباتية حقيقية النواة أو الطحالب الدقيقة، مسؤولة عن دعم أكبر شبكة غذائية على وجه الأرض، وهي حيوية لسحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وإنتاج الأكسجين. ووجدت الدراسة، التي قادها البروفيسور توماس موك، أن هذه الطحالب الدقيقة تكيفت مع نقص المغذيات، والذي من المتوقع أن يزداد بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيط.

تتطلب الآلات الخلوية التي تستخدمها الطحالب لإنتاج الغذاء واحتجاز ثاني أكسيد الكربون كمية كبيرة من الحديد. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 2٪ من سطح المحيط لا يحتوي على ما يكفي من الحديد لدعم نمو الطحالب. وبدون الحديد الكافي، تنخفض إنتاجية الطحالب، على غرار المحاصيل الموجودة على الأراضي التي تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية. وبما أن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية وانخفاض اختلاط المغذيات، فمن المتوقع أن تتضور الطحالب جوعا وتنتج كميات أقل من الغذاء، مما يؤدي إلى انخفاض امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

ومع ذلك، اكتشف فريق البحث أن الطحالب طورت آلية خلوية إضافية تسمح لها باستخدام ضوء الشمس للنمو دون الاعتماد على الحديد. فبدلاً من استخدام بروتينات التمثيل الضوئي المعتمدة على الحديد، تستخدم الطحالب بروتينًا غشائيًا مستجيبًا للضوء يُسمى رودوبسين، والذي يضخ البروتونات عبر الأغشية ويمكّن من تخليق ATP. تتيح هذه الآلية البديلة للطحالب أن تزدهر في المحيطات السطحية الفقيرة بالمغذيات، وتشير إلى أنها قد تكون قادرة على التعامل مع آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.

الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف كبيرة. فهو لا يسلط الضوء فقط على كيفية تكيف الطحالب مع الظروف البيئية المتغيرة، ولكنه يفتح أيضًا إمكانيات لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية. ومن الممكن استخدام هذه الآلية الخلوية لتعزيز إنتاجية المحاصيل التي تتطلب الحديد للنمو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في التكنولوجيا الحيوية لتعزيز إنتاجية الميكروبات الأخرى التي لا يمكنها استخدام الضوء، مثل الخميرة، لإنتاج مواد مختلفة بما في ذلك الأنسولين والمضادات الحيوية والإنزيمات ومضادات الفيروسات والوقود الحيوي.

بشكل عام، يوفر هذا البحث الأمل لمرونة النظم البيئية للمحيطات في مواجهة تغير المناخ. كما يسلط الضوء على أهمية المحيطات لبقاء البشر وجميع أشكال الحياة على الأرض.

المصدر: جامعة إيست أنجليا