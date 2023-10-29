تشير دراسة جديدة مفاجئة إلى أن الديوك قد يكون لديها وعي ذاتي

لقد تم الاستهانة بالديكة، وهي الشخصيات البارزة في مزارع المزارع ومكالمات الاستيقاظ في الصباح الباكر، منذ فترة طويلة من حيث ذكائها وقدراتها المعرفية. ومع ذلك، فإن دراسة رائدة أجراها باحثون في جامعتي بون وبوخوم، بالتعاون مع كلية الطب MSH هامبورغ، تحدت هذه المفاهيم المسبقة. تشير الدراسة إلى أن الديوك قد تمتلك مستوى من الوعي الذاتي كان يُعتقد سابقًا أنه يقتصر على عدد قليل من الأنواع الحيوانية، بما في ذلك القردة العليا والدلافين والفيلة وطائر العقعق.

لقد كان الوعي الذاتي، وهو مؤشر حاسم للأداء المعرفي العالي والوعي، نقطة محورية في البحوث السلوكية لعقود من الزمن. لقد كان "اختبار العلامة" بمثابة طريقة تقليدية لتقييم مستوى الوعي الذاتي لدى الحيوان. في هذه التجربة، يتم وضع علامة ملونة على رأس الحيوان، والتي لا يمكن رؤيتها إلا في المرآة. إذا تعرف الحيوان على العلامة على أنها موجودة على جسده بدلاً من إدراكها كجسم خارجي، فهذا يشير إلى مستوى من الوعي الذاتي.

وكشفت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة علمية مرموقة (المصدر: domain.com)، أن الديوك أظهرت قدرة ملحوظة على اجتياز اختبار العلامة. ومن خلال ملاحظة ردود أفعالهم تجاه العلامة الملونة في المرآة، وجد الباحثون أن الديوك أظهرت سلوكًا موجهًا ذاتيًا، مما يشير إلى التعرف على انعكاسها.

يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا للقدرات المعرفية للطيور ويسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم افتراضاتنا حول الذكاء الحيواني. قد تمتلك الديوك، التي غالبًا ما يتم رفضها باعتبارها مجرد مُغنيين وحماة للأراضي، مستوى من الوعي الذاتي لم يتم التعرف عليه في السابق.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو اختبار العلامة؟

ج: اختبار العلامة هو تجربة يتم فيها وضع علامة ملونة على رأس الحيوان، والتي لا يمكن رؤيتها إلا في المرآة. إذا تعرف الحيوان على أن العلامة موجودة على جسده، فهذا يشير إلى مستوى من الوعي الذاتي.

س: ما هي الحيوانات التي كانت تعتبر في السابق ذات وعي ذاتي؟

ج: كان يُعتقد في السابق أن القردة العليا والدلافين والفيلة وطائر العقعق هي الحيوانات الوحيدة القادرة على الوعي الذاتي.

س: ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؟

ج: وجدت الدراسة أن الديوك أظهرت سلوكاً ذاتي التوجيه عندما واجهت علامة ملونة في المرآة، مما يشير إلى مستوى من الوعي الذاتي لم يتم التعرف عليه من قبل في الطيور.