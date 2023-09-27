يقوم الباحثون بتطوير فيلم حيوي من الخشب الخردة من أجل طلاء مضاد للضباب ومضاد للانعكاس

حقق باحثون من جامعة آلتو اكتشافًا رائدًا من خلال تحويل الخشب الخردة إلى طبقة شفافة ذات أساس حيوي يمكن استخدامها كطلاء مضاد للضباب أو مضاد للانعكاس على الزجاج أو نوافذ المركبات. لا توفر هذه الطريقة المبتكرة بديلاً صديقًا للبيئة للمواد الاصطناعية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحويل النفايات إلى مخزن كربون قيم.

في صناعة الورق واللب، عادة ما يتم حرق اللجنين لتوليد الحرارة بسبب وفرته وتحديات المعالجة. ومع ذلك، فقد نجح الباحثون الآن في تطوير جزيئات اللجنين النانوية للطلاءات المضادة للضباب والتي يمكن أيضًا أن تكون أغشية شفافة.

تتضمن هذه التقنية تحسين عملية الأسترة لللجنين الأسيتيل، والتي تتطلب بضع دقائق فقط عند درجة حرارة منخفضة نسبيًا تبلغ 60 درجة مئوية. تمتلك جسيمات اللجنين النانوية الناتجة خصائص غير متوقعة، مثل القدرة على إنشاء أفلام فوتونية. ومن خلال ضبط السُمك واستخدام أفلام متعددة الطبقات، تمكن الباحثون من إنتاج مواد ذات ألوان هيكلية مختلفة.

وشدد الدكتور ألكسندر هين، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدكتوراه في جامعة آلتو، على أهمية التعاون في البحث. وكجهد جماعي، ضم المشروع خبراء ذوي معرفة متنوعة في كيمياء اللجنين، والظواهر الضوئية، والتحليل التقني والاقتصادي، والمزيد.

وأشار تقييم الجدوى إلى أن تفاعل الأسترة سهل التنفيذ ويؤدي إلى نتائج عالية، مما يشير إلى إمكانية توسيع نطاق هذه الطريقة في الإنتاج الصناعي. إن إنشاء المنتجات القائمة على اللجنين ليس له قيمة تجارية فحسب، بل يمكن أن يساهم أيضًا في عزل الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كان هذا البحث الرائد جزءًا من FinnCERES، المركز الرائد لأبحاث الاقتصاد الحيوي للمواد الذي تموله أكاديمية فنلندا. ونشرت الدراسة في مجلة الهندسة الكيميائية.

المرجع مجلة:

هين، كا، وآخرون. (2023) جسيمات اللجنين النانوية الشفافة للطلاءات المضادة للضباب والأفلام الضوئية فائقة المحبة للماء. هندسة كيميائية. دوى:10.1016/j.cej.2023.145965