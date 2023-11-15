Detumbler: حل واعد لمشكلة الحطام الفضائي على الأرض

في محاولة لمعالجة مشكلة الحطام الفضائي المتزايدة باستمرار، طرحت شركة إيرباص جهازًا مبتكرًا يسمى Detumbler. ويهدف هذا الحل المبتكر إلى منع الأقمار الصناعية الميتة من السقوط في الفضاء بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وبالتالي تقليل مخاطر الاصطدامات وإعادة الدخول غير المنضبط إلى الغلاف الجوي للأرض.

يشتمل جهاز Detumbler، الذي يزن حوالي 100 جرام، على عجلة دوارة مركزية ومغناطيسات تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض. تم تصميم جهاز التخميد المغناطيسي هذا ليتم ربطه بالأقمار الصناعية التي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، ويعمل مثل البوصلة في مداره الطبيعي، بحيث يتماشى مع المجال المغناطيسي للأرض. ومع ذلك، إذا بدأ القمر الصناعي في التعثر، فإن Detumbler يستجيب ديناميكيًا. تولد حركة الدوار تيارات دوامية، مما يؤدي إلى الاحتكاك وإبطاء حركة القمر الصناعي.

إن تطوير Detumbler من قبل شركة Airbus، بدعم من وكالة الفضاء الفرنسية CNES، في إطار مبادرة Tech4SpaceCare، يعالج الحركات غير المتوقعة للأقمار الصناعية غير النشطة الناجمة عن ديناميكيات الطيران المداري. تعرض هذه الحركات غير المنتظمة المركبات الفضائية الأخرى للخطر وتزيد من فرص الاصطدامات في مدار الأرض.

ومن خلال الحفاظ على مسار أكثر قابلية للتنبؤ به في مدار الأرض، تساهم ديتمبلر بشكل كبير في التخفيف من المخاطر التي يشكلها الحطام الفضائي. في أوائل عام 2024، تخطط شركة إيرباص لإجراء عروض توضيحية على القمر الصناعي النانوي Exo-0 من EnduroSat لتقييم فعالية هذا الجهاز الرائد.

ومع قيام شبكة المراقبة الفضائية العالمية التابعة لوزارة الدفاع حالياً بتتبع أكثر من 27,000 ألف قطعة من الحطام المداري، فإن الحاجة الملحة إلى إيجاد طرق فعالة للتخفيف لا يمكن المبالغة فيها. ومع استمرار توسع صناعة الفضاء العالمية، من المتوقع أن يرتفع عدد الحطام الفضائي، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالاصطدامات المدارية.

تقدم Detumbler حلاً واعدًا لهذا التحدي المتزايد باستمرار. ومن خلال منع الأقمار الصناعية من الخروج عن نطاق السيطرة، فإن الجهاز لا يعزز سلامة المركبات الفضائية العاملة فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للمهام المستقبلية المخصصة لتنظيف الحطام الفضائي.