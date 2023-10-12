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تظهر الدراسة أن الثلج النظيف يساعد في تقليل تراجع كثافة الثلوج في الجبال العالية في المستقبل

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 12، 2023
تظهر الدراسة أن الثلج النظيف يساعد في تقليل تراجع كثافة الثلوج في الجبال العالية في المستقبل

كشفت دراسة جديدة أنه في حين أنه من المتوقع أن تتضاءل كتلة الثلوج المستقبلية في الجبال العالية، مثل جبال الهيمالايا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإن وجود ثلوج نظيفة يمكن أن يساعد في تقليل هذا الانخفاض. ويشير البحث الذي أجراه العلماء في المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ التابع لوزارة الطاقة إلى أن الانخفاض في كتل الثلوج قد يكون أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، مما يوفر بعض الراحة للمجتمعات التي تعتمد على ذوبان الثلوج لتوفير المياه وإنتاج الغذاء والترفيه في فصل الشتاء.

وتأخذ الدراسة في الاعتبار العوامل المختلفة التي تؤثر على الكتل الثلجية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والتلوث والغبار وشكل حبات الثلج. للجسيمات الداكنة، مثل التلوث والغبار، تأثير كبير على معدل ذوبان الثلوج. وتمتص هذه الجزيئات كمية أكبر من ضوء الشمس مقارنة بالثلج النقي، مما يؤدي إلى زيادة الاحترار وتسارع الذوبان. وتسلط النتائج الضوء على أهمية الحد من التلوث والأنشطة البشرية التي تساهم في وجود جزيئات داكنة في الثلج.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي ملياري شخص يعتمدون على ذوبان الثلوج في الجبال في فصلي الربيع والصيف لتلبية احتياجاتهم من المياه. ويمكن أن يؤدي ذوبان الثلوج بشكل أسرع أو مبكر إلى عواقب سلبية مثل فيضانات الأنهار في الربيع وندرة المياه في أواخر الصيف، مما يؤثر على الزراعة والرفاهية العامة لملايين البشر.

تؤكد الدراسة أن الثلوج ليست كلها متشابهة. إن وجود ثلج نظيف، والذي يعكس نسبة أعلى من ضوء الشمس، يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الثلوج. ويشير البحث إلى أنه من الممكن توقع تساقط ثلوج أنظف في المستقبل بسبب انخفاض التلوث وحرق الأخشاب.

تلقي هذه الدراسة الضوء على القضية الحاسمة المتمثلة في تراكم الثلوج في المستقبل وتقدم نظرة أكثر تفاؤلاً. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة المعقدة بين انخفاض كثافة الثلوج والعوامل المساهمة المختلفة. تسلط النتائج الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ والحد من التلوث لحماية موارد المياه الثمينة المستمدة من ذوبان الثلوج في الجبال.

مصادر:
- اتصالات الطبيعة (DOI: 10.1038/s41467-023-41732-6)

By فيكي ستافروبولو

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