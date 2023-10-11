توصلت الدراسة إلى أن الهواء النظيف في جبال آسيا المرتفعة يؤدي إلى طقس أكثر رطوبة

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature أنه من المتوقع أن يؤدي الهواء النظيف في جبال آسيا العليا (HMA) إلى طقس أكثر رطوبة في المنطقة. وتضم منطقة HMA، موطن هضبة التبت وسلاسل الجبال المحيطة بها، ثالث أكبر كمية من الجليد الجليدي في العالم، وهي بمثابة مصدر حيوي للمياه لنحو ملياري شخص. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، كان هناك اتجاه ثنائي القطب في هطول الأمطار في HMA، مع زيادة في الشمال وانخفاض في الجنوب الشرقي.

وسعت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين من معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، والمختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة، ومعهد ماكس بلانك للأرصاد الجوية في ألمانيا، وجامعة المحيط الصينية، إلى الكشف عن السبب وراء ذلك. الآليات التي تقود هذه التغييرات في هطول الأمطار. ووجدوا أن الانبعاثات غير المتكافئة من الهباء الجوي البشري المنشأ في أوراسيا قد أضعفت التيار النفاث وعززت نمط هطول الأمطار المرتبط بالغرب.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين يتوقعون أيضًا أنه بسبب تدابير مكافحة تلوث الهواء، ستتحول منطقة الهيمالايا الجافة حاليًا إلى ظروف أكثر رطوبة بحلول الأربعينيات من القرن الحالي في ظل سيناريوهات انبعاثات غازات الدفيئة المتوسطة إلى العالية. ويتحدد هذا التحول في المقام الأول من خلال التغيرات في انبعاثات الهباء الجوي البشرية المنشأ.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية فهم تأثير تقليل الهباء الجوي على المناخ والموارد المائية في منطقة HMA. ستضيف التغييرات في أنماط هطول الأمطار في المستقبل تعقيدًا للتوقعات المتعلقة بموارد المياه في HMA. يقدم هذا البحث رؤى قيمة لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في المنطقة المكلفين بإدارة الموارد المائية وضمان الأمن المائي للسكان.

المصدر: الطبيعة، الأكاديمية الصينية للعلوم