انغمس في الهدوء: اكتشف سحر مزرعة ويست كورك بقيمة 345 ألف يورو

اكتشف مثال الحياة الريفية مع مزرعة ساحرة تقع في قلب ويست كورك. يوفر هذا العقار الهادئ الذي تبلغ تكلفته 345 ألف يورو ملاذًا مبهجًا من حياة مدينة دبلن 14 الصاخبة. يتميز هذا المنزل المثالي بتجديد مستدام يحتضن جوهر الهيكل الأصلي، ويمزج بسلاسة بين الجماليات التقليدية ووسائل الراحة الحديثة.

تقع المزرعة الفسيحة على قطعة أرض مترامية الأطراف، مما يسمح لك بالانغماس في جمال الطبيعة. مع التلال والمروج الخضراء المورقة والشعور بالهدوء، يوفر مكان الإقامة ملاذًا ترحيبيًا لأولئك الذين يبحثون عن السلام والعزلة.

ادخل إلى المزرعة وستنبهر بأجواءها الدافئة والجذابة. تم تصميم الديكورات الداخلية بعناية للحفاظ على السحر الريفي للمزرعة، مع دمج العناصر المعاصرة بذوق. من العوارض الخشبية المكشوفة إلى المدفأة الحجرية، تنضح كل التفاصيل بإحساس التاريخ والشخصية.

تتميز المزرعة التي تم تجديدها بمساحة معيشة واسعة، بما في ذلك غرفة معيشة مريحة ومطبخ مجهز بالكامل وغرف نوم واسعة. يوجد أيضًا فناء خارجي ساحر حيث يمكنك تذوق فنجان من القهوة في الصباح بينما تنغمس في المناظر الطبيعية الخلابة.

إذا كنت تتطلع إلى حياة أبسط، بعيدًا عن ضوضاء وازدحام المدينة، فإن بيت المزرعة هذا في ويست كورك هو الاستثمار المثالي. سواء كنت تتطلع إلى التقاعد في هدوء أو تبحث عن منزل ساحر لقضاء العطلات، فإن هذا العقار يوفر فرصًا لا حصر لها لخلق ذكريات تدوم طويلاً.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو سعر مزرعة ويست كورك؟

ج: سعر المزرعة 345 ألف يورو.

س: ما هو موقع المزرعة؟

ج: تقع المزرعة في منطقة غرب كورك ذات المناظر الخلابة.

س: هل توفر المزرعة وسائل الراحة الحديثة؟

ج: نعم، تتميز المزرعة بتجديد مستدام يتضمن وسائل الراحة الحديثة مع الحفاظ على سحرها الريفي.

س: هل المزرعة محاطة بالطبيعة؟

ج: نعم، يقع العقار وسط التلال والمروج الخضراء المورقة، مما يوفر بيئة هادئة ورائعة.