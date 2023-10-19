مذنب بركاني تجميدي ضخم ينفجر للمرة الثانية

شهد المذنب البركاني البارد المسمى 12P/Pons-Brooks، والذي يبلغ حجمه تقريبًا حجم مدينة صغيرة، ثاني ثوران كبير له خلال أربعة أشهر فقط. تشبه هذه الانفجارات قرونًا عملاقة ويصاحبها إطلاق الجليد والغاز.

باعتباره مذنبًا بركانيًا باردًا، يمتلك 12P/Pons-Brooks نواة صلبة يبلغ قطرها حوالي 30 كيلومترًا. تتكون هذه النواة من خليط من الجليد والغبار والغاز المعروف باسم الصاغة البردية. تحيط بالنواة سحابة غامضة من الغاز تسمى الغيبوبة، والتي تتسرب من داخل المذنب.

تحدث ثورانات 12P/Pons-Brooks عندما يقوم الإشعاع الشمسي بتسخين قلب المذنب، مما يتسبب في زيادة الضغط والانفجارات العنيفة. وينتج عن ذلك إطلاق المواد الجليدية إلى الفضاء من خلال الشقوق الموجودة في غلاف النواة.

لاحظ علماء الفلك من الجمعية الفلكية البريطانية (BAA) انفجارًا من 12P/Pons-Brooks في 5 أكتوبر. أصبح المذنب أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ بسبب انعكاس الضوء المعزز من ذؤوبته الموسعة. وفي الأيام التالية، توسعت الغيبوبة أكثر وشكلت "قرونها" المميزة.

ويعزى الشكل الغريب لغيبوبة المذنب إلى وجود مخالفات في النواة. ومع تدفق الغاز بعيدًا عن المذنب، فإنه يتفاعل مع النتوءات الموجودة على النواة، مشكلًا الذؤابة بطرق فريدة وملحوظة.

حاليًا، يتحرك 12P/Pons-Brooks نحو النظام الشمسي الداخلي، ومن المقرر أن يكون أقرب اقتراب له من الأرض في 21 أبريل 2024. وسيكون مرئيًا بالعين المجردة قبل دفعه إلى النظام الشمسي الخارجي ويصبح غير مرئي حتى عام 2095.

هذا هو الثوران الثاني لبركان 12P/Pons-Brooks في نفس العام، حيث حدث الثوران السابق في 20 يوليو. وكان الانفجار الأخير أكثر كثافة من الانفجار السابق، مما يزيد من احتمال حدوث ثورانات أكبر في المستقبل مع استمرار المذنب. لامتصاص الإشعاع الشمسي.

مصادر:

– الجمعية الفلكية البريطانية (BAA)

– موقع Spaceweather.com