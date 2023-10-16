يُصدر مذنب بركاني متفجر زوجًا ضخمًا من الأبواق

انفجر مذنب بركاني هائل يسمى 12P/Pons-Brooks للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، مطلقًا سحابة من الجليد والغاز تشبه زوجًا ضخمًا من القرون. المذنب، وهو مذنب بركاني بارد، له نواة صلبة ومليئة بمزيج من الجليد والغبار والغاز المعروف باسم الصهارة الجليدية. عندما يتم تسخين المذنب بواسطة الإشعاع الشمسي، يتراكم الضغط ويسبب انفجارًا عنيفًا، مما يدفع المواد الجليدية إلى الفضاء من خلال الشقوق الموجودة في غلاف النواة.

اكتشف علماء الفلك انفجارًا كبيرًا من 12P في 5 أكتوبر، مما جعل المذنب أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ بسبب الضوء الإضافي المنعكس من ذؤابته الموسعة. خلال الأيام القليلة التالية، استمرت غيبوبة المذنب في التوسع، مما أدى إلى ظهور "أبواقه المميزة". من المحتمل أن يكون الشكل غير المنتظم للغيبوبة ناتجًا عن عدم انتظام في شكل نواة 12P. يتم إعاقة الغاز المتدفق جزئيًا عن طريق شق بارز في النواة، مما يجعل شكل الذؤابة أكثر تحديدًا وملاحظة مع تمدد الغاز بعيدًا عن المذنب.

يسير 12P حاليًا في مسار نحو النظام الشمسي الداخلي وسيدور حول الشمس في مداره الإهليلجي للغاية الذي يبلغ 71 عامًا. وسيصل إلى أقرب نقطة له من الأرض في 21 أبريل 2024، قبل أن ينطلق مرة أخرى نحو النظام الشمسي الخارجي. هذه هي المرة الثانية هذا العام التي يظهر فيها البركان 12P هذه القرون البركانية، حيث حدث الثوران السابق في 20 يوليو. وعلى الرغم من أن حجم الغيبوبة أثناء الثوران الأخير غير واضح، إلا أن العلامات تشير إلى أنها كانت "ضعف شدة" الثوران البركاني. الانفجار الأول.

ومع اقتراب المذنب من الشمس، هناك احتمال كبير أن نشهد المزيد من الانفجارات الكبرى التي قد تكون أكبر حجما. وقد شهد مذنب بركاني آخر، 29P/Schwassmann-Wachmann، ثورانات ملحوظة في السنوات الأخيرة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، شهد أكبر ثوران له منذ 12 عاما، وتمكن العلماء من التنبؤ بدقة بأحد ثوراناته في أبريل/نيسان من هذا العام.

مصادر:

– الجمعية الفلكية البريطانية (BAA)

– موقع Spaceweather.com

- العلوم الحية