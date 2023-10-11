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علم المواطن يكشف عن المفترس الغازي يهدد البط الأيسلندي

Byروبرت أندرو

أكتوبر 11، 2023
علم المواطن يكشف عن المفترس الغازي يهدد البط الأيسلندي

تشكل الأنواع الغازية تهديدًا كبيرًا للعديد من مجموعات الطيور في الجزر. في حين أن طائر الكيوي النيوزيلاندي قد تأثر بشدة من الحيوانات المفترسة الغازية، إلا أنه ليس نوع الطيور الوحيد الذي يواجه مثل هذه التحديات. قاد مركز أبحاث جامعة أيسلندا في Snæfellsnes وIGB فريقًا من الباحثين الذين استخدموا بيانات Citizen Science للتحقيق في تأثير المنك الأمريكي الغازي على سكان بط العيدر الأصليين في أرخبيل بروكي في أيسلندا. وكشفت النتائج، التي نشرت في مجلة Ecology Letters، أن حيوان المنك قد أهلك أعداد بط العيدر بنسبة 60٪ تقريبًا في هذه المنطقة.

على عكس الكيوي النيوزيلاندي، طور بط العيدر استراتيجيات دفاعية ضد الثدييات المفترسة. على سبيل المثال، في أرخبيل بوركي، لم يكن لعودة الثعلب القطبي الشمالي الأصلي أي تأثير ملحوظ على سكان العيدر بسبب تاريخهم التطوري المشترك وآليات الدفاع المناسبة. ومع ذلك، كانت طيور العيدان غير مجهزة للدفاع ضد المنك الأمريكي الغازي.

أنواع الطيور الجزرية، وخاصة تلك التي تعشش على الأرض، معرضة بشكل خاص للحيوانات المفترسة الغازية. يلعب عيد الفصح الأيسلندي، الذي يعيش فيه ما يقرب من 16% من سكان عيد الفصح العالمي و32% من سكان أوروبا المقيمين في أيسلندا، دورًا حاسمًا في بيئة البلاد واقتصادها وثقافتها. تتم معالجة زغب العيدر المستخرج من الأعشاش وتحويله إلى ملابس وبطانيات عالية الجودة.

استخدم فريق البحث بيانات Citizen Science طويلة المدى، والتي جمعتها العائلات المحلية على مدار عدة عقود، لدراسة تأثير المنك الأمريكي على أعداد بط العيدر. وأظهرت البيانات أن تأثير المنك على طيور العيدان أكبر من تأثير تغير المناخ، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 60% في أعشاشها في أرخبيل بروكي.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية البيانات طويلة المدى في دراسة آثار الغزوات البيولوجية. يؤكد فريق البحث على أن البيانات عالية الجودة التي تم جمعها قبل وبعد إدخال الأنواع الغازية لا تقدر بثمن. يعد فهم تأثيرات الحيوانات المفترسة الغازية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مجموعات الطيور الضعيفة في الجزر.

مصادر:
– جون إينار جونسون وآخرون، تكشف البيانات طويلة المدى عن تأثيرات متباينة للحيوانات المفترسة المحلية مقابل الحيوانات المفترسة الغازية في أيسلندا، رسائل البيئة (2023). دوى: 10.1111/ele.14313.
- "يكشف موقع سيتيزن ساينس عن المفترس الذي يسبب مشاكل لبط العيدر في أيسلندا." Phys.org، 11 أكتوبر 2023، phys.org/news/2023-10-citizen-science-reveals-predator-eider.html.

By روبرت أندرو

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