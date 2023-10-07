التهديد الخفي لتغير المناخ تحت الأرض

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature الضوء على قضية مناخية أقل شهرة: ارتفاع درجات الحرارة تحت الأرض. وتختلف هذه الظاهرة، التي يطلق عليها "تغير المناخ تحت الأرض"، عن تغير مناخ الغلاف الجوي الناجم عن اختلال توازن الغازات الدفيئة. وبدلاً من ذلك، فهي تنشأ من الحرارة الناتجة عن مترو الأنفاق والمباني، والتي يتم إطلاقها مباشرة في الأرض.

يمكن أن يكون لتأثير هذه الحرارة الجوفية عواقب وخيمة على المدن إذا لم يتم تخفيفها بشكل صحيح. ويصفه أليساندرو روتا لوريا، مؤلف الدراسة والباحث في جامعة نورث وسترن، بأنه "خطر صامت" تسبب بالفعل في تشوه الأرض وأضرار محتملة لهياكل المدينة.

ويكشف بحث روتا لوريا، الذي يركز على شيكاغو، أن الحرارة تحت الأرض المرتبطة بالمباني ومواقف السيارات كانت تنتشر وتتزايد بمعدل أسرع من درجات الحرارة السطحية، باستثناء حديقة الألفية. وبمقارنة هذا الارتفاع في درجة الحرارة تحت الأرض بالاحتباس الحراري، تسلط روتا لوريا الضوء على أن درجات الحرارة تحت الأرض في المدن ترتفع بشكل أسرع من تلك الموجودة على السطح.

ولتتبع درجات الحرارة، نشر روتا لوريا وفريقه أكثر من 150 جهاز استشعار بحجم بطاقة الائتمان في جميع أنحاء شيكاغو. وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن درجات الحرارة تحت الهياكل التي من صنع الإنسان يمكن أن تصل إلى 77 درجة فهرنهايت أكثر دفئا من المواقع تحت الأرض دون عائق.

وتشمل حلول التخفيف لهذه المشكلة تركيب العزل الحراري والتقاط الحرارة الزائدة للطاقة الحرارية الأرضية. واعترافًا بأهمية معالجة هذه المشكلة، يؤكد وزير النقل بيت بوتيجيج على حاجة صناعة البناء والتشييد إلى تكييف المواد والتقنيات لمعالجة ارتفاع درجات الحرارة تحت الأرض.

مصادر:

- ان بي سي نيوز

- ساينتفيك أمريكان