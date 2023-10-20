بحث جديد يظهر أن 40% من الأفراد يختارون البقاء جاهلين بعواقب قراراتهم

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أمستردام أن 40% من الأفراد يختارون البقاء جاهلين بشأن كيفية تأثير قراراتهم على الآخرين، وغالبًا ما يستخدمون هذا الجهل للتصرف بشكل أكثر أنانية. وهذا السلوك، الذي يشار إليه باسم "الجهل المتعمد"، يشبه المستهلكين الذين يغضون الطرف عن الأصول الإشكالية للمنتجات التي يشترونها.

أجرى الباحثون تحليلاً تلويًا لـ 22 دراسة بحثية شملت 6,531 مشاركًا. في هذه الدراسات، تم إبلاغ بعض المشاركين بعواقب أفعالهم، بينما كان لدى آخرين خيار التعلم أو البقاء جاهلين. اكتشف الباحثون أنه عندما أُتيح لهم الخيار، اختار 40% من الأفراد عدم معرفة عواقب أفعالهم.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن الجهل المتعمد مرتبط بانخفاض سلوك الإيثار. كان المشاركون الذين تم توعيةهم بعواقب أفعالهم أكثر عرضة للتصرف بسخاء بنسبة 15.6 نقطة مئوية مقارنة بأولئك الذين اختاروا البقاء جاهلين.

افترض الباحثون أن أحد أسباب الجهل المتعمد قد يكون الرغبة في الحفاظ على تصور إيجابي عن الذات كشخص إيثاري. وجدت الدراسة أن المشاركين الذين اختاروا معرفة عواقب أفعالهم كانوا أكثر عرضة للتصرف بسخاء بنسبة 7 نقاط مئوية، مما يشير إلى أن الأفراد المؤثرين الحقيقيين هم أكثر ميلا إلى تثقيف أنفسهم حول عواقب قراراتهم.

يلقي هذا البحث الضوء على مدى انتشار الجهل المتعمد وآثاره الضارة. ويشير إلى أن العديد من أعمال الإيثار المتصورة قد تكون مدفوعة بالضغوط الاجتماعية والصورة الذاتية بدلاً من الاهتمام الحقيقي برفاهية الآخرين. إن فهم الدوافع الكامنة وراء الجهل المتعمد يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات لمكافحة هذا السلوك وتشجيع اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

مصادر:

الجمعية الأمريكية للطب النفسي (أبا)

جامعة أمستردام