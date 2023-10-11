يهدف التلسكوب الفضائي الصيني الجديد إلى منافسة تلسكوب هابل التابع لناسا

أعلنت الصين عن خطط لإطلاق تلسكوب محطة الفضاء الصينية (CSST) العام المقبل، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز أهداف أبحاث الفضاء في البلاد. سيساعد CSST، المعروف أيضًا باسم "Xuntian"، في الاكتشافات الفلكية الجديدة ويقدم رؤى قيمة حول الكون. وسيشارك في المدار مع محطة الفضاء الصينية تيانجوينج وسيخضع لصيانة دورية من قبل رواد فضاء صينيين.

تم تصميم التلسكوب الفضائي الصيني ليتجاوز قدرات تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا. ومن خلال مرآة أساسية يبلغ قطرها مترين، ستقوم بأخذ ملاحظات مسحية عميقة بمساحة 17,500 درجة مربعة وستقوم بمراقبة دقيقة للأجرام السماوية باستخدام كاميرتها التي تبلغ دقتها 2.5 مليار بيكسل. يمكن لـ CSST الحصول على مناظر بانورامية عالية الوضوح للكون بمجال رؤية أوسع 300 مرة من تلسكوب هابل.

ووفقا للين شي تشيانغ، نائب مدير وكالة الفضاء الصينية المأهولة، فإن CSST سيحقق اختراقات في مجالات مثل المادة المظلمة، والطاقة المظلمة، وعلم الكونيات، ومجرة درب التبانة، والمجرات المجاورة. سيكون للتلسكوب جودة صورة مماثلة لتلسكوب هابل، ولكن مع مجال رؤية أوسع.

وبينما تخطو الصين خطوات كبيرة في مجال استكشاف الفضاء، ظلت وكالة ناسا رائدة في هذا المجال لسنوات عديدة. قدم تلسكوب هابل معلومات قيمة عن الكون، بما في ذلك صور مذهلة للمستعرات الأعظم والنجوم المحتضرة. ومع ذلك، نظرًا لأنظمتها القديمة، تخطط ناسا لإيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية وتطوير مركبة فضائية أكثر تقدمًا.

ويمثل إطلاق الصين لمركز العلوم والتكنولوجيا خطوة هامة في توسيع معرفتنا بالفضاء الخارجي. ستسمح قدرات التلسكوب بمزيد من الاستكشاف والبحث، مما يوفر رؤى قيمة حول الكون. ومع استمرار دول مثل الصين في تطوير برامجها الفضائية، فإن مستقبل استكشاف الفضاء يبدو واعدا.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم

– وكالة أنباء شينخوا