تصاعد التوترات بين الهند والصين بشأن موقع هبوط Chandrayaan-3

حققت وكالة الفضاء الهندية ISRO مؤخرًا إنجازًا مهمًا بالهبوط الناجح للمركبة Chandrayaan-3 على القطب الجنوبي للقمر. ومع ذلك، امتدت التوترات بين الهند والصين إلى استكشاف الفضاء، حيث شكك عالم صيني بارز في موقع الهبوط.

ويقول أويانغ زيوان، مؤسس برنامج استكشاف القمر الصيني، إن موقع هبوط تشاندرايان 3 عند خط عرض 69 درجة جنوبًا لا يقع فعليًا في منطقة القطب الجنوبي. ووفقا لزيوان، يتم تعريف المنطقة القطبية بأنها تتراوح بين 88.5 و90 درجة. ويدعي أن النسخة القمرية من الدائرة القطبية الجنوبية أقرب بكثير إلى القطب.

يتناقض بيان Ziyuan مع الادعاء الهندي بأن مهمة Chandrayaan-3 وصلت إلى الجنوب أكثر من أي مركبة فضائية أخرى. في حين أن 69 درجة جنوبًا على الأرض ستكون داخل الدائرة القطبية الجنوبية، يرى زيوان أن الدائرة القمرية أقرب إلى القطب. وكان Chandrayaan-3 على بعد حوالي 619 كيلومترًا (385 ميلًا) من المنطقة القطبية، وفقًا لزييوان.

ومن ناحية أخرى، تم تسليط الضوء على برنامج الفضاء الصيني باعتباره يتمتع بتكنولوجيا أكثر تقدما، وقادرة على إرسال مركبات مدارية ومركبات هبوط مباشرة إلى مدار انتقالي بين الأرض والقمر قبل سنوات من الهند. ورغم الاعتراف بإنجازات الصين في مجال تكنولوجيا الفضاء، فإن مهمة تشاندرايان 3 الهندية ما زالت تصل إلى خط عرض جنوبي مهم على القمر.

على الرغم من النزاع المستمر، تحاول وكالة الفضاء الهندية جاهدة إقامة اتصال مع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان على متن تشاندرايان-3. دخلت المركبة في وضع السكون منذ أسبوع، وتنتظر ISRO بفارغ الصبر غروب القمر التالي في 6 أكتوبر، حيث ستواصل جهودها لإحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة.

يسلط الجدل حول موقع هبوط Chandrayaan-3 الضوء على المنافسة المتزايدة لاستكشاف القمر. ولا تستعد الهند والصين فقط، بل تستعد الولايات المتحدة أيضًا لإرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة منذ انتهاء برنامج أبولو قبل 50 عامًا. نظرًا لأن استكشاف الفضاء أصبح مجالًا جديدًا للتنافس، فإن التوترات بين الدول تمتد بشكل متزايد إلى ما وراء حدود الأرض.

مصادر:

- تتمركز مركبة الهبوط فيكرام التابعة لـ Chandrayaan-3 على القطب الجنوبي للقمر. – X/@ISROSpaceflight

– عالم صيني يشكك في هبوط الهند لمركبة تشاندرايان 3 على القطب الجنوبي للقمر – ساينس تايمز

– الصين تناقش هبوط الهند على سطح القمر مع احتدام سباق الفضاء – مينت