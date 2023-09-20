العلماء يكشفون أسرار نظام النجوم الثلاثية

حقق العلماء في الصين تقدما كبيرا في فهم سلوك الأنظمة النجمية الثلاثية في الكون. مستوحاة من رواية ليو تسيشين "مشكلة الأجسام الثلاثة"، درس الباحثون نظام GW Ori، الذي يتكون من ثلاثة نجوم تقع على بعد حوالي 1,300 سنة ضوئية من الأرض. باستخدام بيانات من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا، تمكن العلماء من مراقبة التغيرات الدورية في سطوع النجوم والحصول على نظرة ثاقبة للبنية الهندسية للنظام وتطوره.

تعد الأنظمة النجمية الثلاثية شائعة في المجرة، حيث أن أكثر من نصف النجوم لها شريك واحد أو أكثر. ومع ذلك، يصعب ملاحظة هذه الأنظمة وفهمها بسبب التفاعلات المعقدة بين النجوم. ويأمل الباحثون في استخدام تلسكوبات أكثر تقدمًا، بما في ذلك تلسكوب محطة الفضاء الصينية القادم (CSST)، لمزيد من الدراسة وفهم هذه الأنظمة بشكل أفضل.

يقدم نظام GW Ori، الذي يُعتقد أن عمره مليون عام فقط، رؤى قيمة حول تكوين النجوم والكواكب. واكتشف الباحثون إشارتين قصيرتي المدى بفترات دوران تبلغ حوالي يومين وثلاثة أيام، وهي سمات النجوم الصغيرة جدًا. واستبعدت النتائج أيضًا إمكانية وجود حياة في النظام، لأنه صغير جدًا بحيث لا يمكن أن يحدث تكوين الحياة.

لا يؤدي عمل الباحثين إلى تعزيز فهمنا للأنظمة النجمية الثلاثية فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للدراسات المستقبلية باستخدام التلسكوبات المتقدمة مثل CSST. ومن خلال فهم أكبر لهذه الأنظمة المعقدة، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين وتطور النجوم والكواكب، وربما الحياة نفسها.

مصادر:

- رواية ليو سيشين "مشكلة الأجسام الثلاثة"

– مجلة العلوم الصينية الفيزياء والميكانيكا وعلم الفلك

- بيانات من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا

- تلسكوب محطة الفضاء الصينية القادم (CSST)