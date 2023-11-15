طفرة في أبحاث الخلايا الجذعية: الولادة الحية لقرد كيميري تبشر بدراسات الأمراض البشرية

حقق العلماء الصينيون إنجازا رائدا في أبحاث الخلايا الجذعية بولادة قرد حي يحتوي على نسبة عالية من الخلايا المشتقة من خط الخلايا الجذعية للقرد. يفتح هذا الإنجاز المهم إمكانيات جديدة أمام العلماء لاستخدام الرئيسيات الخيمرية في دراسة الأمراض التي تصيب الإنسان.

أجرى البحث فريق من مركز التميز في علوم الدماغ وتكنولوجيا الذكاء ومعاهد قوانغتشو للطب الحيوي والصحة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS). تم تربية القرود الخيمرية باستخدام قرود المكاك آكلة السلطعون أو قرود المكاك طويلة الذيل، وأظهرت التجربة المساهمة الفعالة للخلايا الجذعية للقرد في أنسجة المشيمة خارج الخلايا الجنينية والجرثومية.

لإجراء الدراسة، أنشأ فريق البحث تسعة خطوط من الخلايا الجذعية من الخلايا المستخرجة من أجنة الكيسة الأريمية عمرها سبعة أيام. ثم تمت زراعة هذه الخلايا الجذعية لتعزيز قدرتها على التمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا. تم استخدام علامات البروتين الفلوري لتتبع نمو الأنسجة المشتقة من هذه الخلايا الجذعية في الحيوانات الباقية.

خلال التجارب، تم إنتاج ما مجموعه ستة ذرية حية كاملة المدة، مع متوسط ​​مساهمة الخلايا الجذعية بنسبة 67% عبر 26 نوعًا مختلفًا من الأنسجة التي تم اختبارها. وفي إحدى الحالات الرائعة، أظهر قرد كيميري حي مساهمات في الخلايا الجذعية تصل إلى 90% في أنسجة معينة.

يفوق هذا الإنجاز الدراسات السابقة التي أجريت على كائنات كيميرات تحتوي على خلايا من جنينين في الجرذان والفئران، كما تم تحقيقه الآن بنجاح في الرئيسيات غير البشرية. إن الآثار المترتبة على هذا البحث بعيدة المدى، حيث تقدم تطبيقات عملية في الهندسة الوراثية، والحفاظ على الأنواع، وتطوير نماذج قرد أكثر دقة لدراسة الأمراض العصبية.

تمثل الولادة الحية لقرد خيالي تقدمًا كبيرًا في أبحاث الخلايا الجذعية وتحمل وعدًا كبيرًا لتوسيع فهمنا للأمراض التي تصيب الإنسان. ومن خلال استخدام الرئيسيات الخيمرية، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول التطور والتقدم والعلاجات المحتملة لمجموعة واسعة من الاضطرابات العصبية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الخلايا الجذعية؟ الخلايا الجذعية هي نوع من الخلايا التي يمكنها التمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا ولديها القدرة على تجديد الأنسجة التالفة.

ما هو القرد الكيميري؟ القرد الخيميري هو كائن حي يحتوي على خلايا من نوعين متميزين أو أكثر، في هذه الحالة، خلايا مشتقة من خط الخلايا الجذعية للقرد.

ما هي الآثار المترتبة على هذا البحث؟ يوفر هذا البحث أساسًا للهندسة الوراثية والحفاظ على الأنواع وتطوير نماذج حيوانية أكثر دقة لدراسة الأمراض العصبية.

كيف يساهم هذا الإنجاز في دراسة الأمراض التي تصيب الإنسان؟ ومن خلال استخدام الرئيسيات الخيمرية التي تحتوي على نسبة عالية من الخلايا الجذعية المشتقة من خط الخلايا الجذعية للقرد، يمكن للعلماء دراسة تطور وتطور الأمراض البشرية في نظام نموذجي أكثر دقة وملاءمة.

المصدر (المصادر): وكالة أنباء شينخوا