كبير العلماء الصينيين يشكك في هبوط الهند على سطح القمر تشاندرايان-3

أثار كبير العلماء في أول مهمة صينية إلى القمر، أويانغ زيوان، الشكوك حول مهمة تشاندرايان -3 الهندية، والتي تم الاحتفاء بها كمصدر للفخر الوطني. وفقًا لزيوان، فإن مركبة الهبوط Chandrayaan-3 لم تهبط على القطب الجنوبي للقمر كما ادعت وكالة الفضاء الهندية ISRO.

ويشير زيوان إلى أن مركبة الهبوط هبطت فعليًا على بعد 619 كيلومترًا من المنطقة القطبية، بعيدًا عن القطب الجنوبي للقمر. وتستند حجته على تصوره للقطب الجنوبي للقمر، والذي يعتقد أنه أصغر بسبب ميل الكوكب بمقدار 1.5 درجة فقط. في حين أن ناسا تحدد 80 إلى 90 درجة كقطب جنوبي للقمر، فإن زيوان يحسب أنه يقع بين 88.5 إلى 90 درجة.

وكانت الهند قد أعلنت سابقًا أن مركبة الهبوط Chandrayaan-3 ستهبط عند خط عرض 70 درجة تقريبًا. ومع ذلك، فإن ادعاءات Ziyuan تتعارض مع هذه المعلومات. ومن الجدير بالذكر أن مهمة شاندرايان -3 الهندية تهدف إلى هبوط مسبار فضائي على القطب الجنوبي للقمر، مما يمثل علامة فارقة تاريخية للبلاد.

وتبذل الهند جهودًا لإعادة إحياء مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان، التي دخلت في حالة سبات بعد محاولتها الهبوط الفاشلة. وتحاول وكالة الفضاء الهندية ISRO باستمرار إقامة اتصال مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة قبل غروب الشمس التالي على القمر والذي سيحدث في 6 أكتوبر.

مصادر:

– مهمة تشاندرايان-3: https://www.isro.gov.in/chandrayaan-3-mission

– مهمة الصين القمرية: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Lunar_Exploration_Program