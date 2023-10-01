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الصين تدعي أن هبوط الهند على سطح القمر أخطأ القطب الجنوبي للقمر

Byروبرت أندرو

أكتوبر 1، 2023
الصين تدعي أن هبوط الهند على سطح القمر أخطأ القطب الجنوبي للقمر

وفقًا للعالم الصيني الكبير أويانغ زيوان، لم تهبط المركبة الهندية شاندرايان-3 فيكرام لاندر بالقرب من القطب الجنوبي للقمر كما يُزعم. وذكر زيوان أن موقع هبوط المهمة كان في الواقع عند خط عرض 69 درجة جنوبا، بينما يقع القطب الجنوبي للقمر بين خطي عرض 88.5 و90 درجة.

يعتمد تأكيد Ziyuan على حقيقة أنه على الأرض، يقع خط عرض 69 درجة جنوبًا داخل الدائرة القطبية الجنوبية، وهي بعيدة نسبيًا عن القطب الفعلي. ومع ذلك، على القمر، المسافة من القطب أقرب بكثير. حدد Ziyuan أن Chandrayaan-3 كان على بعد حوالي 619 كيلومترًا (385 ميلًا) من المنطقة القطبية.

وفي المقابل، يمتلك برنامج الفضاء الصيني، وفقا لخبير الفضاء الكبير المقيم في بكين، بانغ تشيهاو، تكنولوجيا متفوقة. تمكنت الصين من إرسال مركبات مدارية ومركبات هبوط مباشرة إلى مدار النقل بين الأرض والقمر منذ عام 2010، وهي قدرة لم تحققها الهند بعد بسبب قدرة مركبات الإطلاق المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تكنولوجيا المحركات في الصين أكثر تقدما.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لم تزعم أبدًا أن القمر الصناعي Chandrayaan-3 هبط على القطب الجنوبي للقمر. وبدلاً من ذلك، ذكروا أنها هبطت بالقرب من القطب الجنوبي أكثر من أي مهمة سابقة لأي دولة أخرى.

على الرغم من أن دقة موقع الهبوط محل خلاف، إلا أن مهمة Chandrayaan-3 كانت مهمة بالنسبة للعلماء. ويعتقد أن المنطقة المجهولة القريبة من القطب الجنوبي للقمر تحتوي على احتياطيات محتملة من المياه المجمدة وعناصر قيمة يمكن أن تلعب دورا حاسما في البعثات الفضائية المستقبلية.

مصادر:
– نيوز نيشن
– أوقات العلوم
– جلوبال تايمز
- زمن
- آي إف ساينس

By روبرت أندرو

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