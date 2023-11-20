يشير بحث جديد إلى أن النفايات الفضائية الصينية هي سبب التأثير الغامض على القمر

تحطمت قطعة من الحطام في الجانب البعيد من القمر العام الماضي، مما ترك العلماء في حيرة من أمرهم. ومع ذلك، فقد سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على اللغز، مشيرة إلى أن الجسم كان على الأرجح صاروخًا صينيًا. ويشير البحث الذي أجراه علماء من جامعة أريزونا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومشروع بلوتو ومعهد علوم الكواكب إلى أن الجسم، المعروف باسم WE0913A، هو جزء من جسم صاروخ صيني من طراز Long March من Chang’e 5-T1. المهمة التي تم إطلاقها في عام 2014.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام للتأثير هو الحفرة المزدوجة غير العادية التي خلفتها وراءها. يقترح الباحثون أن تكوين الحفرة المزدوجة هذا نتج عن معزز صاروخي اصطدم بالقمر في مارس 2022. ويستند تفكيرهم إلى ملاحظة أن الجسم لم يتمايل أثناء نزوله إلى سطح القمر، بل كان يدور في مستقر. تعثر المتداول. يشير هذا إلى أن مرحلة الصاروخ تمت موازنتها بحمولة إضافية للحفاظ على استقرارها.

ويشير تحليل الفريق أيضًا إلى أن الحمولة غير المعلنة، والتي من المحتمل أن تكون متصلة بمقدمة منصة الصاروخ، لعبت دورًا مهمًا في دورانها واستقرارها. ومع ذلك، فإن الطبيعة الدقيقة لهذه الحمولة تظل غامضة، ولا يتوقع الباحثون الكشف عن غرضها أو هويتها.

بالإضافة إلى تقديم نظرة ثاقبة حول أصل وطبيعة الحادث، يسلط هذا البحث الضوء على أهمية تتبع وفهم الحطام الفضائي. مع تزايد وجود الأجسام التي يصنعها الإنسان في الفضاء، يصبح من الضروري مراقبة وإدارة المخاطر المحتملة التي تشكلها على البعثات الفضائية المأهولة وغير المأهولة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما سبب الاصطدام الغامض بالقمر؟

ج: تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التأثير كان بسبب صاروخ صيني معروف باسم WE0913A.

س: ما سبب أهمية هذا التأثير؟

ج: التأثير مهم لأنه ترك وراءه تكوين حفرة مزدوجة غير عادية، مما يشير إلى وجود مرحلة صاروخية كبيرة.

س: ما الدليل الذي يدعم نظرية أن الجسم كان صاروخا صينيا؟

ج: رسم الباحثون مسار الجسم باستخدام التلسكوبات الأرضية وخلصوا إلى أنه جزء من جسم صاروخ صيني من طراز Long March من مهمة Chang'e 5-T1.

س: ما هي الحمولة غير المعلنة المرتبطة بمرحلة الصاروخ؟

ج: لا تزال طبيعة الحمولة غير المعلنة والغرض منها غير معروفين.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا البحث؟

ج: يسلط هذا البحث الضوء على أهمية مراقبة وإدارة الحطام الفضائي للتخفيف من المخاطر المحتملة على البعثات الفضائية المستقبلية.