وفي العام الماضي، شهد القمر حدثا غير عادي عندما اصطدم جسم من صنع الإنسان بسطحه، مما أدى إلى إحداث حفرة مزدوجة مميزة. ودارت التكهنات الأولية حول احتمال أن يكون الجسم جزءًا من صاروخ SpaceX Falcon 9. ومع ذلك، قادت التحقيقات اللاحقة العلماء إلى الاعتقاد بأن الجسم، الذي أطلق عليه اسم WE0913A، كان مرتبطًا بالمهمة القمرية الصينية Chang'e 5-T1 وربما يكون معززًا صاروخيًا صينيًا مهملاً.

مفتونًا بهذا الانهيار الغامض، شرع فريق من الخبراء من مؤسسات مرموقة مثل جامعة أريزونا، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ومشروع بلوتو، ومعهد علوم الكواكب في مهمة لكشف الحقيقة. ومن خلال استخدام التلسكوبات الأرضية، قاموا بتتبع مسار WE0913A بدقة وخلصوا إلى أنه نشأ من صاروخ صيني من طراز Long March تم نشره خلال مهمة Chang'e 2014-T5 عام 1.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن تحقيقاتهم اكتشفت أدلة تشير إلى أن منصة الصاروخ المهجورة ربما كانت تحمل حمولة غير معلنة، مما يضيف طبقة إضافية من الغموض إلى الحادث. عندما هبط WE0913A نحو سطح القمر، أظهر تعثرًا منظمًا بدلاً من الحركة المتذبذبة المتوقعة. ويفترض الخبراء أن الدوران المستقر للجسم يشير إلى وجود ثقل موازن كبير يوازن بين المحركين على جانب واحد من مرحلة الصاروخ.

وأوضح تانر كامبل، طالب الدكتوراه من قسم هندسة الطيران والميكانيكا بجامعة أريزونا، "لقد أجرينا تحليل توازن عزم الدوران، والذي أظهر أن هذا القدر من الوزن كان سيحرك مركز ثقل الصاروخ ببضع بوصات - لم يكن كذلك" يكاد يكون كافيًا لحساب دورانه المستقر. وهذا ما يقودنا إلى الاعتقاد بأنه لا بد أن يكون هناك شيء أكثر تركيبًا في المقدمة.

علاوة على ذلك، انبهر العلماء بتكوين الحفرتين التوأم الناتجتين عن اصطدام الصاروخ الصيني. إن وجود فوهتين متساويتين في الحجم، واحدة شرقية يبلغ عرضها حوالي 18 مترًا وأخرى غربية يبلغ عرضها حوالي 16 مترًا، حيرت الباحثين. قال كامبل: "نحن نعلم أنه في حالة Chang’e 5 T1، كان تأثيره مباشرًا تقريبًا، وللحصول على هاتين الحفرتين بنفس الحجم تقريبًا، تحتاج إلى كتلتين متساويتين تقريبًا وبعيدتين عن بعضهما البعض."

وفي نهاية المطاف، يظل لغز الحمولة غير المعلنة دون حل، مما يترك مجالًا للتكهنات والتخمينات الخيالية. يعد الاصطدام الغامض للصاروخ الصيني بالقمر بمثابة تذكير بالأسرار والعجائب التي تنتظر الاستكشاف داخل جوارنا الكوني.

س: ما هو WE0913A؟

ج: WE0913A هي التسمية التي تُطلق على جسم من صنع الإنسان اصطدم بسطح القمر، مخلفًا وراءه حفرة مزدوجة فريدة من نوعها.

س: ما هي المهمة التي يعتقد أن WE0913A متصل بها؟

ج: يعتقد العلماء أن WE0913A مرتبط بالمهمة القمرية الصينية Chang’e 5-T1.

س: ما الأدلة التي تشير إلى أن WE0913A كان يحمل حمولة غير معلنة؟

ج: إن التدحرج المنظم الذي أظهره WE0913A أثناء هبوطه نحو سطح القمر يشير إلى وجود ثقل موازن كبير لم يكن كافياً لتفسير دورانه المستقر.

س: ما هو الشيء الفريد في الحفرتين اللتين أحدثهما الصاروخ الصيني؟

ج: الفوهتان التوأم لهما نفس الحجم تقريبًا، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن الاصطدام شمل كتلتين متساويتين تقريبًا وكانتا منفصلتين ماديًا عن بعضهما البعض.