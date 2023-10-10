اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين

اكتشف فريق من الباحثين الصينيين مؤخرًا نوعين جديدين من Soriculus، وهو جنس من الثدييات، في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين. هذه النتيجة مهمة لأنها ستلهم إجراء المزيد من الأبحاث حول تنوع الثدييات الصغيرة في المنطقة. أجرى فريق البحث، بقيادة تشن تشونغ تشنغ من جامعة آنهوي نورمال وجيانغ شيولونغ من معهد كونمينغ لعلم الحيوان، تحقيقا شاملا في منطقة جبال الهيمالايا-جاولي قونغ على مدى خمس سنوات للحصول على فهم أفضل للتصنيف التصنيفي والعلاقات التطورية. ضمن جنس Soriculus.

أثناء التحقيق، وجد الفريق عينتين تختلفان بشكل واضح عن الفروع الأخرى من حيث الشكل، وتم وصفهما على أنهما نوعان جديدان: Soriculus medogensis و Soriculus nivatus. عينة أخرى، والتي تختلف أيضًا عن الفروع الأخرى، لديها القدرة على أن تكون نوعًا جديدًا، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من العينات لمزيد من التأكيد. حاليًا، يتم التعرف على جنس Soriculus على أنه أحادي النمط، ويحتوي على نوع واحد فقط يسمى Soriculus nigrescens، ويوجد بشكل رئيسي في جبال الهيمالايا وجبال هنغدوان الجنوبية.

ويحظى اكتشاف هذه الأنواع الجديدة بأهمية خاصة في مقاطعة ميدوغ، المعروفة بالمتحف الطبيعي لأنواع النباتات. لديها مجموعة متنوعة من النباتات، بما في ذلك الغابات الاستوائية المطيرة، مما يجعلها منطقة محمية بيئيًا جيدًا. إن اختلاف الارتفاع الكبير في المنطقة والمناطق المناخية المتنوعة والبنية الجغرافية المعقدة وموارد الأنواع الغنية تجعلها موقعًا مثاليًا لدراسة التنوع البيولوجي. ويعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك تنوع أكبر من الثدييات الصغيرة في المنطقة لم يتم اكتشافه بعد، وهناك ما يبرر إجراء المزيد من المسوحات والدراسات.

ويضيف هذا الاكتشاف الأخير إلى القائمة المتزايدة من الأنواع الجديدة الموجودة في جنوب غرب الصين. وفي عام 2021، تم العثور على نوعين جديدين من السناجب الطائرة الصوفية في مقاطعة يوننان والتبت. تؤكد هذه النتائج على أهمية مواصلة الاستكشاف والبحث في الكشف عن التنوع البيولوجي الغني في المنطقة.

مصادر:

– مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان

- تشن تشونغ تشنغ من جامعة انهوى للمعلمين

- جيانغ شيويلونغ من معهد كونمينغ لعلم الحيوان، الأكاديمية الصينية للعلوم