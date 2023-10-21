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توصلت الدراسة إلى أن التنوب الصيني لديه أعلى معدل امتصاص للكربون في منتصف العمر

Byروبرت أندرو

أكتوبر 21، 2023
توصلت الدراسة إلى أن التنوب الصيني لديه أعلى معدل امتصاص للكربون في منتصف العمر

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من حديقة نباتات جنوب الصين أن التنوب الصيني، المعروف أيضًا باسم Cunninghamia lanceolata، لديه أعلى معدل لامتصاص الكربون خلال منتصف عمره. يعد هذا الاكتشاف مهمًا نظرًا لاستخدام التنوب الصيني على نطاق واسع في برامج التشجير في جنوب الصين، ويمكن أن يساعد فهم قدرته على عزل الكربون في جهود التخفيف من تغير المناخ.

ركزت الدراسة على مزرعة غابات في مقاطعة قوانغدونغ، وجمعت بيانات حول تخزين الكربون وقدرته على عزل التنوب الصيني في مختلف الأعمار. وقام الباحثون بتحليل مخزون الكربون في مكونات مختلفة مثل الأشجار، والنباتات، والقمامة، والتربة، والنظام البيئي بأكمله.

وكشفت النتائج أن مخزون الكربون زاد بشكل ملحوظ مع عمر الغابة، حيث تضاعف إجمالي مخزون الكربون في النظام البيئي ثلاث مرات تقريبًا من 129.11 ميجاجرام لكل هكتار عند عمر خمس سنوات إلى 348.43 عند عمر 60 عامًا. أظهر معدل عزل الكربون في التنوب الصيني زيادة إجمالية في أول فترتين عمريتين، وبلغ ذروته في نطاق 15-20 عامًا، ثم انخفض في الفترات العمرية اللاحقة.

وخلصت الدراسة إلى أن معدل عزل الكربون في التنوب الصيني يعتمد على عمره، حيث تحدث أعلى المعدلات خلال منتصف عمره الذي يتراوح بين 15 إلى 20 عامًا. يعتقد الباحث الرئيسي ليو جوكسيو أن هذه النتائج يمكن أن تكون ذات قيمة للإجراءات الوطنية للتخفيف من تغير المناخ وبرامج التشجير.

تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة Science of The Total Environment، الضوء على قدرة التنوب الصيني على عزل الكربون وتسلط الضوء على دوره في التخفيف من تغير المناخ. ويقدم رؤى مفيدة لصانعي السياسات والمنظمات المشاركة في جهود التشجير، مع التركيز على أهمية النظر في عمر الأشجار في تعظيم فوائد عزل الكربون.

مصادر:
– تشاينا ساينس ديلي
– علم البيئة الشاملة

By روبرت أندرو

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