تلسكوب Xuntian الفضائي الصيني: منافس محتمل لهابل التابع لناسا

تستعد الصين لإطلاق تلسكوب شونتيان الفضائي، وهو مركبة فضائية لا تعزز أجندة البحوث الفلكية في البلاد فحسب، بل تعزز أيضًا قدرات مجمع محطاتها الفضائية. ويبلغ قطر المرآة الأساسية 6.6 قدم، ومن المقرر أن يدور التلسكوب بحجم الحافلة مع محطة تيانجونج الفضائية الصينية. ومن المتوقع أن تمتد مهمتها لعقد من الزمن، مع إمكانية التمديد.

تم تصميم تلسكوب Xuntian الفضائي ليتفوق على تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا في الأداء. وسيدور بالقرب من محطة الفضاء الصينية، مما يسمح لرواد الفضاء الصينيين بخدمتها وتحديثها عند الضرورة. ويتوقع لين شي تشيانغ، نائب مدير وكالة الفضاء الصينية المأهولة، حدوث اختراقات في علم الكونيات، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة، وتكوين النجوم، والتطور، والكواكب الخارجية.

ما يميز Xuntian هو مجال رؤيته الكبير، والذي يزيد بأكثر من 300 مرة عن مجال رؤية هابل. وهذا يعني أنه يمكنه التقاط مناظر بانورامية عالية الوضوح للكون بدقة مكانية على قدم المساواة مع نظيرته في وكالة ناسا. ويهدف التلسكوب إلى إجراء عمليات مسح ميداني عميق وإجراء عمليات رصد دقيقة للأجرام السماوية. قام لي ران، عالم مشروع نظام تخفيض البيانات العلمية CSST، بمقارنة Xuntian بـ Hubble بالقول إنه في حين أن Hubble قد يرى خروفًا، فإن Xuntian يمكنه اكتشاف آلاف الأغنام، كلها بنفس الدقة.

وأشاد كبير مصممي برنامج الفضاء الصيني المأهول، تشو جيان بينغ، بمشروع شونتيان باعتباره أهم مشروع علمي منذ بدء برنامج محطة الفضاء الصينية. وشدد على قدراته المتقدمة في التصوير بالأشعة فوق البنفسجية وقدرته على الارتقاء بأبحاث علم الفلك في الصين إلى مستوى رائد عالمي.

على الرغم من أن قدرات Xuntian لا تزال في الغالب طي الكتمان، فمن المتوقع أن يسمح مجال رؤيته الأوسع مقارنةً بـ Hubble بإجراء تحقيقات مثيرة. ومع ذلك، أعرب بعض الباحثين عن شكوكهم بسبب نقص المعلومات المتاحة للجمهور عن التلسكوب. ومع ذلك، فإن تلسكوب Xuntian الفضائي الصيني لديه القدرة على إحداث ثورة في علم الفلك وترسيخ مكانة البلاد كقوة رائدة في هذا المجال.

مصادر:

– https://www.space.com/china-xuntian-space-telescope

– https://www.nasaspaceflight.com/2022/01/china-readies-xuntian-space-telescope/