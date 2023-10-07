رواد الفضاء الصينيون يقومون بتجربة البث المباشر مع النيران في محطة تيانجونج الفضائية

أجرى رائدا الفضاء الصينيان غوي هايشاو وتشو يانغتشو تجربة رائدة في محطة تيانغونغ الفضائية من خلال البث المباشر لإضاءة شمعة لهما. وتم البث المباشر خلال الجزء الرابع من سلسلة "Tiangong Classroom"، حيث تبادل رواد الفضاء تجاربهم وقاموا بأنشطة تعليمية.

في الفيديو، أظهر رواد الفضاء أن اللهب في بيئة الجاذبية الصغرى للمدار الأرضي المنخفض يبدو كرويًا تقريبًا، على عكس اللهب على شكل دمعة الذي يظهر على الأرض بسبب الحمل الحراري الناتج عن الطفو. يتسبب تيار الحمل الحراري الأضعف في المدار الأرضي المنخفض في تشتت اللهب في جميع الاتجاهات، مما يمنحه مظهرًا كرويًا.

ومن غير المرجح أن يتم تكرار تجربة مماثلة في محطة الفضاء الدولية (ISS). تعمل البروتوكولات الصارمة للسلامة من الحرائق في محطة الفضاء الدولية على تقييد الحرائق على رفوف مصممة خصيصًا تساعد في احتواء النيران. تم تطبيق قواعد السلامة هذه بعد حادث حريق في محطة الفضاء الروسية مير في عام 1997.

خلال الحادث الذي وقع على مير، اندلع حريق في نظام توليد الأكسجين واستمر عدة دقائق. لقد قطع رواد الفضاء عن إحدى مركبات الهروب وملأ الوحدات بالدخان. جعلت الأحياء الضيقة لمحطة مير من الصعب على رواد الفضاء الستة التنقل والعمل معًا لإطفاء الحريق. لكنهم نجحوا في إخماد الحريق بينما قام نظام دعم الحياة بتطهير المحطة من الدخان السام.

كان لحادث مير تأثير كبير على كيفية تعامل وكالات الفضاء مع السلامة من الحرائق في المحطات الفضائية. ونتيجة لذلك، تم تطوير بروتوكولات صارمة لتقليل مخاطر نشوب حريق وضمان سلامة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

- فوكس نيوز

– موقع الفضاء.كوم