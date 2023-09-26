الكهوف القمرية: الملاجئ المحتملة لمهمات القمر المستقبلية

تجذب الكهوف القمرية، والمعروفة أيضًا باسم أنابيب الحمم البركانية، الانتباه باعتبارها ملاجئ محتملة لمهمات القمر المستقبلية. يمكن لهذه التكوينات الطبيعية، التي تشكلت من تدفقات الحمم البركانية على سطح القمر، أن توفر لرواد الفضاء الحماية من الإشعاع الكوني، ودرجات الحرارة القصوى، ومخاطر التأثيرات.

حددت مركبة الاستطلاع القمرية (LRO) المئات من "المناور" القمرية، وهي عبارة عن أجزاء منهارة من أنابيب الحمم البركانية التي توفر الوصول إلى الهياكل الموجودة تحت الأرض. يمكن أن يصل قطر بعض أنابيب الحمم البركانية على القمر إلى عدة مئات من الأمتار، مما يوفر مساحة واسعة لرواد الفضاء للعيش والعمل.

بالمقارنة مع ظروف سطح القمر القاسية، توفر أنابيب الحمم البركانية بيئة درجة حرارة أكثر استقرارًا. يواجه القمر تقلبات شديدة في درجات الحرارة، حيث تصل درجات حرارة سطحه إلى 127 درجة مئوية (260 درجة فهرنهايت) في ضوء الشمس وانخفاضها إلى -173 درجة مئوية (-280 درجة فهرنهايت) في الظلام. يمكن أن تكون درجة الحرارة الثابتة داخل أنبوب الحمم البركانية عاملاً حاسماً في تسهيل الأنشطة القمرية والمعدات الهندسية لتعمل بفعالية.

ويشكل الإشعاع خطرًا كبيرًا آخر على القمر، حيث تصل مستوياته إلى 150 مرة أقوى من تلك الموجودة على الأرض. ومع ذلك، يمكن أن توفر الكهوف القمرية حماية فعالة بسبب أسقفها الصخرية السميكة التي تعمل كحاجز بين رواد الفضاء والإشعاع.

وقد بحثت دول ووكالات مختلفة، بما في ذلك الصين، في إمكانية استخدام الكهوف القمرية كملاجئ. أجرى الباحثون الصينيون عملاً ميدانيًا في أنابيب الحمم البركانية على الأرض للحصول على نظرة ثاقبة لنظرائهم القمريين. يشير وجود أنواع مماثلة من المداخل في كل من أنابيب الحمم القمرية والأرضية، مثل المداخل العمودية والمنحدرة، إلى أن المعرفة المكتسبة من أنابيب الحمم البركانية الأرضية يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في استكشاف القمر.

وتخطط الصين بنشاط لبعثات لاستكشاف الكهوف القمرية، مع التركيز على Mare Tranquillitatis وMare Fecunditatis. وتشمل الأنظمة الروبوتية المقترحة مجسات ذات عجلات أو أقدام للتنقل في التضاريس الصعبة، بالإضافة إلى مركبات مساعدة لمزيد من الاستكشاف والبحث العلمي. بالإضافة إلى ذلك، تتصور الصين إنشاء قاعدة مأهولة في أنبوب الحمم القمرية كمنشأة بحثية طويلة الأجل تحت الأرض تتضمن مرافق سكنية وبحثية.

وفي حين أن خطط الصين ليست شفافة مثل خطط وكالة ناسا، فإن الوجود المتزايد للدولة والمهمات الناجحة في الفضاء يدل على قدراتها وطموحاتها المتنامية.

باختصار، تعد الكهوف القمرية أو أنابيب الحمم البركانية بمثابة ملاجئ محتملة لمهمات القمر المستقبلية. توفر هذه الهياكل الموجودة تحت الأرض الحماية من الإشعاع ودرجات الحرارة القصوى والتأثيرات، ويمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تمكين استكشاف القمر لفترة طويلة. يعد إجراء المزيد من البحث والاستكشاف ضروريًا لفهم فوائد هذه التكوينات الطبيعية والاستفادة منها بشكل كامل بينما تشرع البشرية في عودتها إلى القمر.

مصادر:

– مركبة الاستطلاع القمرية

– أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء