رواد الفضاء الصينيون يضيئون شمعة في الفضاء، موضحين سلوك النار في الجاذبية الصغرى

في إنجاز رائع، نجح رائدا فضاء على متن محطة تيانغونغ الفضائية الصينية في إشعال شمعة بعود كبريت خلال بث مباشر. قد لا يبدو هذا أمرًا استثنائيًا على الأرض، لكنه يشكل مخاطر كبيرة في بيئة الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء. يُحظر تمامًا استخدام النيران المكشوفة في محطة الفضاء الدولية (ISS) نظرًا للمخاطر التي تشكلها.

يعد هذا العرض بمثابة تذكير لكيفية تصرف النار في الجاذبية الصغرى. وبدلاً من أن يرتفع ويشكل شكلاً مميزاً، ينتشر اللهب في الفضاء في كل الاتجاهات، ويبتلع عود الثقاب في كرة صغيرة من النار. أجرت وكالة الفضاء الصينية التجربة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتسليط الضوء على القضاء على الطفو في الجاذبية الصغرى.

من ناحية أخرى، تدرس وكالة ناسا سلوك الحرائق في الفضاء منذ سنوات في محاولة لتعزيز سلامة البيئات الفضائية لرواد الفضاء. من خلال تجارب مثل تجارب السلامة من الحرائق في المركبات الفضائية (SAFFIRE)، قامت الوكالة بإشعال النيران الخاضعة للرقابة على المركبات الفضائية غير المأهولة لمحاكاة سيناريوهات الطوارئ المحتملة التي قد يواجهها المسافرون إلى الفضاء في المستقبل. يهدف هذا البحث إلى فهم مخاطر الحرائق بشكل أفضل وتطوير تدابير مضادة فعالة.

أصبحت أهمية السلامة من الحرائق في الفضاء واضحة في الماضي عندما اندلع حريق في محطة مير الفضائية الروسية في عام 1997. وعلى الرغم من تمكن الطاقم من إطفاء النيران، إلا أن ذلك سلط الضوء على المخاطر المحتملة ودفع إلى تحقيق تقدم كبير في أنظمة الوقاية من الحرائق. تتميز محطة الفضاء الدولية الآن بأنظمة معززة لتوليد الأكسجين مع وفرة وقدرات متقدمة للكشف عن الحرائق.

وبالنظر إلى البث المباشر الأخير من محطة تيانجونج الفضائية الصينية، فمن المحتمل أنه تم تنفيذ احتياطات وتدابير سلامة مماثلة للتخفيف من مخاطر نشوب حريق. بالإضافة إلى السلامة، فإن القدرة على إضاءة شمعة في الفضاء يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف الروائح الكريهة التي تميل إلى التراكم في البيئة المحصورة لمحطة الفضاء.

بشكل عام، يُظهر هذا الإنجاز الذي حققه رواد الفضاء الصينيون السلوك الفريد للنار في الجاذبية الصغرى والجهود المستمرة التي تبذلها وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم لتعزيز السلامة من الحرائق في الفضاء.

مصادر:

- موقع Space.com: [المصدر]

– حساب تشاينا ساينس على تويتر: [المصدر]