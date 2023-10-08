تخطط محطة تيانجونج الصينية للتوسع

من المقرر أن يتم إخراج محطة الفضاء الدولية (ISS) من الخدمة في عام 2030 بعد أكثر من عقدين من السكن المستمر. ومع ذلك، فإن تطوير محطات فضائية جديدة يجري بالفعل. وتستعد محطة تيانجونج الصينية، التي تعمل منذ عام 2022، لطفرة نمو كبيرة.

لدى Tiangong حاليًا ثلاث وحدات قادرة على دعم ما يصل إلى ثلاثة رواد فضاء في المرة الواحدة. ومع ذلك، أعلنت الصين مؤخرًا عن خطط لمضاعفة حجم المحطة بإضافة ثلاث وحدات أخرى. سيبلغ وزن المحطة التي تمت ترقيتها حوالي 180 طنًا وستتضمن وحدة توسعة بستة منافذ لرسو السفن. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الصين لإطلاق تلسكوب فضائي قادر على الالتحام مع تيانجونج للصيانة والإصلاح.

يمثل توسيع Tiangong فرصة للتعاون الدولي. وأعربت الصين عن انفتاحها على استيعاب رواد الفضاء من الدول الأخرى في المحطة الموسعة. أبدت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) سابقًا اهتمامًا بإرسال رواد فضاء إلى تيانجونج، لكنها أعادت النظر منذ ذلك الحين بسبب قيود الميزانية والسياسية. من ناحية أخرى، تلتزم ناسا تجاه محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030 وتخطط للانتقال إلى شركاء تجاريين للوصول إلى مدار أرضي منخفض.

وفي حين أن مستقبل التعاون الدولي في الفضاء لا يزال غير مؤكد، فإن توسع تيانجونج يوضح التزام الصين بتطوير وجودها في الفضاء. بالإضافة إلى توسيع تيانجونج، تخطط الصين أيضًا لهبوط رواد فضاء على القمر بحلول عام 2030. ومع استمرار الدول والوكالات المختلفة في متابعة أهدافها المتعلقة باستكشاف الفضاء، هناك إمكانية ضم محطات متعددة معًا لإنشاء محطة ضخمة في المستقبل، على غرار محطة الفضاء الدولية. فما تم تصويره في فيلم «فاليريان ومدينة الألف كوكب» يظل احتمالًا مثيرًا للاهتمام.

بشكل عام، يعد التقدم المحرز في تطوير المحطة الفضائية بمثابة تذكير بأهمية التعاون والتعاون في تحقيق النجاح في استكشاف الفضاء. ولن يتسنى للبشرية أن تطلق العنان للإمكانات الكاملة للسفر إلى الفضاء إلا من خلال العمل معًا.

المصدر: The Ark لـ SYFY (يتم بثه الآن على Peacock)، الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)

التعاريف:

- محطة الفضاء الدولية (ISS): أكبر مركبة فضائية تم بناؤها وبناؤها وصيانتها على الإطلاق من قبل العديد من وكالات الفضاء والدول المتعاونة. لقد كانت مأهولة بشكل مستمر لأكثر من عقدين من الزمن.

– محطة تيانغونغ: محطة الفضاء الصينية التي تعمل منذ عام 2022. وتضم حاليًا ثلاث وحدات وتخطط لمضاعفة حجمها إلى ست وحدات.

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA): وكالة مخصصة لتنسيق أنشطة استكشاف وأبحاث الفضاء من قبل الدول الأوروبية.

– ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، وكالة الفضاء الأمريكية المسؤولة عن استكشاف وأبحاث الفضاء المدني.

- المدار الأرضي المنخفض: منطقة من الفضاء تقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات فوق سطح الأرض، حيث تعمل معظم البعثات الفضائية المأهولة والأقمار الصناعية.

- البوابة القمرية: محطة فضائية مدارية تابعة لناسا حول القمر، تهدف إلى دعم استكشاف سطح القمر.