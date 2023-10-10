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المرصد الشمسي الفضائي المتقدم في الصين يكمل عاما واحدا من المراقبة العلمية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 10، 2023
المرصد الشمسي الفضائي المتقدم في الصين يكمل عاما واحدا من المراقبة العلمية

أكمل أول مسبار شمسي شامل في الصين، المرصد الشمسي الفضائي المتقدم (ASO-S)، بنجاح سنة واحدة من المراقبة العلمية. ويتواجد المسبار، المعروف أيضًا باسم Kuafu-1، في المدار لمدة 365 يومًا منذ إطلاقه في 9 أكتوبر 2022.

تم تصميم ASO-S لرصد التوهجات الشمسية وانبعاثات الكتل الإكليلية والمجال المغناطيسي للشمس في وقت واحد. وتم تسليمه إلى مرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في 25 سبتمبر بعد استكمال الاختبارات في المدار.

وخلال عمله، أكمل المسبار ما مجموعه 5,294 مدارًا حول الأرض وتلقى أكثر من 500 خطة مراقبة. تم إنتاج أكثر من 120 تيرابايت من البيانات الأصلية وأكثر من 100 تيرابايت من منتجات البيانات المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنزيل أكثر من 2 تيرابايت من البيانات العلمية منذ 12 أبريل 2023.

ولتلقي البيانات من المسبار، تم استخدام ثلاث محطات أرضية تقع في مدن سانيا وكاشغار وبكين. تنقل هذه المحطات البيانات إلى جهاز كمبيوتر قوي مثبت في مرصد الجبل الأرجواني لفك التشفير.

ومن المقرر أن يغطي ASO-S ذروة الدورة الشمسية من عام 2024 إلى عام 2025، والتي تستمر عادةً لمدة 11 عامًا. تهدف المهمة إلى تقديم رؤى قيمة حول نشاط الشمس وتحسين فهمنا للظواهر الشمسية.

ويؤكد هذا الإنجاز التاريخي التزام الصين باستكشاف الفضاء والبحث العلمي. ستواصل ASO-S المساهمة ببيانات قيمة في مجال الفيزياء الشمسية، مما يمكّن العلماء من تعميق معرفتهم بالشمس وتأثيراتها على الأرض.

مصادر:
– مرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم

By غابرييل بوتا

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