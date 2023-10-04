تتقدم البعثات القمرية الصينية مع خطط بكين لبعثات القمر المستقبلية ومحطة الأبحاث

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن مهمتها القمرية لجمع عينات من الجانب البعيد للقمر، والمعروفة باسم Chang'e-6، تتقدم بسلاسة ومن المقرر أن تتم في العام المقبل. سيتم نشر القمر الصناعي المصاحب للمهمة في النصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أعربت إدارة الفضاء الوطنية الصينية عن عزمها زيادة التعاون العالمي للبعثات القمرية المستقبلية، بما في ذلك مهمة Chang'e-8 في عام 2028. وتسعى الصين إلى "مهمة مشتركة" المستوى" مع دول ومنظمات دولية أخرى، بما في ذلك إطلاق المركبات الفضائية وتشغيلها في المدار، والتفاعلات، واستكشاف السطح.

وكشفت CNSA أيضًا أن المركبة الفضائية Chang’e-6 ستتسع لـ 200 كيلوغرام (440 رطلاً) من حمولات العلوم الأجنبية، مما يسمح للشركاء الأجانب بإجراء أبحاث قمرية. وتتوقع الصين أن تساهم هذه المهام، إلى جانب Chang'e-7 في عام 2026، ببيانات قيمة في إنشاء محطة أبحاث دولية دائمة في القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2040. وتشكل هذه الجهود جزءًا من خطة الصين الأوسع لتصبح مركزًا فضائيًا رئيسيًا. الطاقة، والتي تتضمن إنجازات مثل إرسال مركبة إلى الجانب البعيد من القمر، وبناء محطة الفضاء المدارية تيانجونج، وتهدف إلى إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030.

وتشمل طموحات الصين لتوسيع برنامجها الفضائي وأبحاثها القمرية أيضًا إقامة علاقات دولية. في حين أن عددًا قليلاً فقط من البلدان، مثل روسيا وفنزويلا وجنوب إفريقيا، انضمت إلى محطة الأبحاث القمرية المخطط لها في الصين حتى الآن، فإن تركيز الصين على التعاون يتماشى مع الاهتمام العالمي بالفوائد العلمية والمكانة الوطنية والوصول إلى الموارد التي نجح القمر في تحقيقها. يمكن أن تجلب البعثات. كما قطعت دول أخرى، بما في ذلك الهند والولايات المتحدة، خطوات كبيرة في برامجها القمرية، من خلال إرسال بعثات إلى القمر وخطط للاستكشاف المستقبلي.

تهدف مهمة Chang'e-6 القادمة للصين إلى تعميق فهمنا للجانب البعيد للقمر من خلال جمع عينات من حوض القطب الجنوبي-أيتكين، وهو شكل أرضي قمري ذو أهمية علمية كبيرة. ستحمل المهمة أيضًا حمولات وأقمارًا صناعية من شركاء دوليين، بما في ذلك أداة فرنسية الصنع، وكاشف الأيونات السالبة من وكالة الفضاء الأوروبية، وعاكس زاوية ليزر إيطالي، والقمر الصناعي CubeSat الباكستاني.

وبشكل عام، تُظهر مهمات الصين القمرية وخططها لإنشاء محطة أبحاث التزام البلاد بتعزيز استكشاف الفضاء وأبحاثه مع السعي إلى التعاون الدولي لتحقيق أهدافها.

التعاريف:

- تشانغ إه-6: مهمة الصين القمرية مقررة العام المقبل، بهدف جمع عينات من الجانب البعيد للقمر.

- CNSA: إدارة الفضاء الوطنية الصينية، وكالة الفضاء الوطنية الصينية.

– القطب الجنوبي القمري: المنطقة القريبة من أسفل نصف الكرة الجنوبي للقمر.

– المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية: مؤتمر سنوي للمتخصصين في مجال الفضاء وأصحاب المصلحة ينظمه الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

– الفرس القمري: مناطق داكنة كبيرة على سطح القمر ناتجة عن تدفقات الحمم البركانية القديمة.

مصادر:

– سي إن إن: [عنوان المصدر]

- إدارة الفضاء الوطنية الصينية: [عنوان المصدر]